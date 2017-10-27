Alphabet周四（10/26）公布第三季營收，指出該季締造了277.77億美元的營收，比去年同期成長24%，其中，Google帶進274.70億美元的營收，佔了Alphabet總營收的98.9%，而新創事業（Other Bets）營收則為3.02億美元。

Google今年第三季的營收為274.70億美元，營業利潤為87.44億美元，分別比去年同期成長了23.4%與29%。Google的主要營收仍來自廣告，以241億美元佔了Google總營收的87.6%。

至於新創事業的3.02億美元營收則比去年同期成長53%。不過，Alphabet的新創事業仍是虧損的，只是虧損幅度日益縮小，在今年第三季虧損了8.12億美元，少於去年同期的8.61億美元。

Alphabet旗下的新創事業包括了專門研發創新專案的X、兩家創投GV與CapitalG、專注於醫療技術的Verily、鎖定智慧家庭的Nest、替人類延年益壽的Calico Labs，以及高速寬頻服務Google Fiber等，目前創造最多收入的新創事業應為Google Fiber、Nest與Verily。

由於Alphabet在該季創下了67.32億美元的淨利，比去年同期成長33%，每股盈餘達到9.57美元，也讓Alphabet昨日盤後股價上漲了2.67%，達到1019美元。