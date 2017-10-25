不只是瀏覽器有外掛程式，Google周二（10/24）也發表了第一波支援Gmail的第三方外掛程式，可望強化Gmail的能力。同一天Google亦公開釋出了Gmail外掛程式框架予所有的開發人員。

Google是在今年3月發表了Gmail Add-ons for G Suite的開發者預覽版，允許第三方打造可直接於Gmail中執行的功能，並於網頁版、Android版與iOS版中的Gmail運作，像是商機的追蹤、票券紀錄或是開立發票等。

而本周即有十款第三方Gmail外掛程式出爐，可透過 G Suite市集安裝（下圖，來源：Google）。

其中，Asana允許使用者將與客戶或團隊的往來郵件當成可追蹤的任務，Dialpad則能在Gmail中直接與同事傳訊及通話，Hire則是一個員工招聘的管理工具，Intuit QuickBooks Invoicing可用來快速建立與寄送發票。

除了首波上線的Gmail外掛程式之外，Google也在周二公開釋出了Gmail的外掛程式框架，鼓勵所有的開發人員打造支援自己程式或組織的Gmail外掛程式。

Google指出，要打造Gmail外掛程式非常容易，在撰寫同時適用於網頁與行動平台的外掛程式之後，即可利用內建的工具來建立客製化介面，使用者亦只要安裝一次就能同時自網頁版與Android裝置上存取該外掛程式功能。

不過，本周的發表只支援網頁版與Android版的Gmail，至於iOS版的Gmail外掛程式功能則還在與蘋果討論中，尚不確定何時會出爐。