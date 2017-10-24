近日有報導指出，臉書(Facebook)上周開始測試將商業用戶的文章自動態消息獨立成區，未來公司行號及內容網站必須付費，才能出現在用戶動態消息中。但臉書否認現階段有收費計畫。

臉書上周在全球推出Explore Feed的新服務，和原本動態消息出現使用者追蹤的親友貼文，在Explore Feed中會看到他們沒追蹤的人的貼文。但斯洛伐克媒體Dennikn報導，有6個地區則在進行一項新測試，當中來自企業與內容網站的動態消息全部集中到很隱密的「Explore Feed」。

這6個地區包括斯里蘭卡、塞爾維亞、玻利維亞、瓜地馬拉及柬埔寨等。新的規劃下，動態消息區只會有用戶親友的貼文和廣告，他們追蹤的網站文章會集中在Explore Feed，除非內容網站付費，否則就無法出現在用戶動態消息中。但或許是因為臭蟲問題，有些用戶其實也找不到Explore Feed，而得從粉絲專頁中找進去。

一旦真的實行，將嚴重衝擊向來仰賴臉書衝點閱率的內容網站。該網站記者Filip Struharik指出，上周四、五測試以來，斯洛伐克當地前60大媒體的用戶互動（如按讚、回應及分享）次數減少4倍，臉書專頁到達率較之前跌了2/3，而又以小型網站受到的影響較大。

不過臉書動態消息業務主管Adam Mosseri周一貼文澄清，測試中的Explore是想要了解使用者是否喜歡將私人和公開粉絲頁內容(pages)分開展現，臉書會參考測試結果再決定之後作法。現階段臉書並沒有將之推廣到其他地區，或是針對用戶在動態消息或Explore中追蹤的網站收費的計畫。

他並強調6個地區測試的Explore和其他地區的Explore並不相同。其他地區的Explore則屬於動態消息的互補功能，臉書會根據使用者喜好，由未建立連結的粉絲專頁(pages)網站自動提供熱門文章、影片和相片，而且這些熱門內容除了在Explore外，也還是會持續出現在用戶的動態消息中。

他補充表示，為了改善服務，這只是臉書眾多測試計畫之一，未來幾個月該公司還會有其他測試陸續登場。