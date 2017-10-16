行動程式開發平台Realm去年第四季針對行動開發人員所使用的語言進行研究，並於上周發表研究成果，顯示目前Android平台上最受歡迎的行動開發語言為Java，但Kotlin可望於明年底超越Java。

Realm指出，Kotlin於Android平台上的發展路線類似iOS上的Swift。蘋果在2014年6月發表了可用來撰寫支援macOS、iOS、watchOS、tvOS及Linux等平台的Swift語言，花了14個月便取代Objective-C成為iOS平台上最受歡迎的語言。

而Kotlin則是在今年5月被Google納入Android Studio，於Android平台上提供Kotlin的一級支援。有別於Swift是由蘋果自行開發，Kotlin則是源自俄國JetBrains開發團隊的開源專案，它是一個靜態程式語言，並能與Java程式碼互動，允許開發人員於既有的專案中增加Kotlin程式碼。

Realm表示，在被納入Android Studio之前，Kotlin就是一個頗受歡迎的語言，現在它更將改變整個Android生態體系，估計到明年12月採用Kotlin開發Android程式的比例就會超過Java。

Realm認為，Android平台上的Java將日益枯萎，不只是因為有愈來愈多的Kotlin開發人員，還因為有許多開發人員正把程式從Java改為Kotlin，在今年5月之前以Java所建置的Android程式中，現在已有20%改採Kotlin，那些缺乏Kotlin技能的開發人員很快就會被視為食古不化的恐龍。