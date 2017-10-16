Google Home 智慧家庭

對抗Echo Dot！迷你版Google Home Mini亮相，2千元有找

Google Home日前為智慧家庭再推新產品，其中一款Google Home Mini，不只體積更小，而且更便宜，價格不到原來Google Home的一半，只須49美元，大約新臺幣1,500元就可購得，甚至也比競爭對手Echo售價還少了1美元。迷你版Google Home也支援了聲控助理Google Assistant，可以讓使用者在家中透過語音助理來播報新聞、聽取行程，或是控制其他智慧家庭裝置。Google還有另一款高階的Google Home Max推出，主打配備更高音質的喇叭音響，而且還內建AI功能，可根據環境將聲音最佳化。Google Home Mini將在10月19日出貨，售價399美元的Google Home Max則會在11月中旬開放預購。（詳全文）

智慧喇叭 Line

Line首款智慧喇叭Clova WAVE搶先日本開賣，售價1.4萬日元

繼於3月發表數位語音助理Clova後，Line最近在日本市場推出首款搭載Clova的智慧喇叭Clova WAVE。由Line打造的Clova WAVE，除了整合Line Music服務、算命服務、閱讀新聞及電視搖控器等功能之外，也允許使用者閱讀或傳送Line訊息，還能與Clova閒話家常。Line在今年7月便曾發表Clova WAVE試驗版，直到日前才推出正式版，每個售價為1.4萬日幣（約新臺幣3,800元），不過目前Clova只支援日文和韓文，尚未包含中文和英文等其他語言。（詳全文）

區塊鏈 SAP

SAP宣布首批加入區塊鏈共創計畫夥伴，將共同開發物聯網方案

ERP廠商SAP日前宣布首批加入SAP區塊鏈共同創新計畫的公司，包括有澳洲穀物公司GrainCorp、軟體業者HCL Technologies、地圖服務公司HERE、儲存廠商NetApp，以及管理顧問公司Capgemini、Deloitte等，將與SAP合作，利用SAP Cloud Platform Blockchain服務，共同開發基於區塊鏈技術的物聯網、製造業及數位供應鏈解決方案，涵蓋了從產品設計，到製造業和物流產品的追溯追蹤。SAP還推出了一個SAP Leonardo Blockchain Early Access program計畫，可以讓企業用戶和合作夥伴提前註冊，來使用已經具備有區塊鏈功能的標準SAP產品。（詳全文）

混合實境 PTC

PTC擴大與微軟HoloLens應用結合，要讓製造業跨入MR更容易

工業設計軟體和PLM軟體商PTC日前宣布，將擴大與微軟HoloLens的結合，將利用自家的企業級AR製作與發布平臺ThingWorx Studio，讓企業跨入混合實境（MR）應用更容易。PTC ThingWorx平臺執行副總裁Mike Campbell表示，透過ThingWorx Studio的MR編輯和發布工具，可以讓企業用戶很方便的利用HoloLens觀看或展示設計好的3D CAD模型，未來將可以用於包括銷售、營銷、製造和服務的提升，以及人力資源和培訓等。（詳全文）

智慧生活 Google

耳機也能即時翻譯，Google發表可聲控的智慧耳機Pixel Buds

Google在日前舉行的Pixel 2大會上，也專為新款Google Pixel 2手機推出一款可聲控的智慧耳機Pixel Buds，同樣可透過藍牙配對來使用，並且支援了Google Assistant功能，使用者可透過聲控播放音樂、電話等任務，就像是蘋果的Air Pods。不過Google Pixel還具備有即時翻譯的功能，只要說出「幫我即時翻譯日文」（Help me speak Japanese）或是按下右耳機，然後開始講英文，Pixel Buds就能在1、2秒誤差之內即時翻譯成日文。Pixel Buds充飽一次電可使用5小時，並提供黑、白色兩種選擇，售價159美元，預計11月出貨。（詳全文）

無人機 南澳大學

澳洲大學展示無人機新應用，能遠端監控人體心跳及呼吸

南澳大學（UniSA）研究人員最近展示他們無人機研發的最新應用成果，可以遠距透過無人機，來量測人體的生理跡象，包括了心跳和呼吸頻率等。這架無人機內建有一套遠端感測影像系統，可以用來檢測人體皮膚色調和細微的頸部動作變化，來取得身體生理特徵，而不需要透過與身體的接觸。不過目前這架無人機，最遠只在距離受測者3公尺的地方進行量測，研究人員表示，未來也將提高其測量範圍，之後也將能用於遠距醫療監控，甚至是可以在戰事地區，或天災發生時，用來幫忙協尋生還者。（詳全文）

邊緣運算 EdgeX Foundry

Linux基金會第一版通用IoT邊緣運算框架，10月將釋出

Linux基金會旗下的物聯網邊緣運算專案EdgeX Foundry預告，成立以來的第一個通用IoT邊緣運算框架Barcelona，將在10月釋出。EdgeX Foundry表示，第一版的EdgeX程式碼將支援關鍵的API，以及主要的工業協定，包括BLE、MQTT以及SNPP協定等。另外在北向服務介面，也將提供與Azure IoT Suite及Google IoT Core的連接。除了Barcelona，EdgeX Foundry也公布未來2年的發布時間表，第2版的IoT邊緣運算框架California將在2018年春天釋出，將以現有的框架為基礎，來強化關鍵業務的物聯網應用及安全性，而第3版的Dehli，將在2018年12月推出。（詳全文）

智慧物流 IoT

美食品加工廠將用IoT改善車隊管理，也結合資料分析優化食品配送

美國食品加工廠商Golden State Foods近日揭露內部的IoT計畫，將利用Watson IoT for Automotive提供的認知運算技術，來加強上千輛卡車、每周超過2萬5千次交貨的物流車隊管理，以及提高駕駛安全性。此外Golden State Foods也將利用彙整的天氣、交通和車內電腦系統等資料，來優化和改善食物配送服務，以確保食品在送達時的新鮮程度。未來也計畫將物聯網技術擴展至餐廳的應用，透過感測器的資料蒐集，並結合預測分析和機器學習技術，來加強餐廳的能源、設備維護及庫存管理等。整理⊙余至浩（詳全文）

圖片來源／Line、Google、PTC、南澳大學、Golden State Foods

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1.BMW明年新車款將內建Alexa語音數位助理

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4.Windows 10版Cortana可用PC來操控智慧家庭裝置

資料來源：iThome整理，2017年10月