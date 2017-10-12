Amazon周三（10/11）更新Kindle電子書閱讀器家族中最高階的Kindle Oasis，除了將螢幕尺寸從6吋加大到7吋以外，它還具備IPX8防水等級，可置放於2米深的水中而安然無恙，代表Kindle用戶終於能在游泳池或浴缸中安心看書了。

新版Kindle Oasis成為Kindle電子書閱讀器家族中唯一採用7吋螢幕的裝置，解析度為330ppi，可多容納30%的文字，代表翻頁的次數也變少了，此外，它也是Kindle家族翻頁速度最快的版本。它亦內建了Audible，可存取Amazon的有聲書市集，並搭配藍牙耳機或喇叭使用。

即使將螢幕尺寸擴大成7吋，Kindle Oasis仍然只有194公克，比6吋的Kindle Paperwhite（217公克）還輕。(來源：Amazon)

身為Kindle電子書閱讀器家族中唯一防水的產品，Kindle Oasis可在2米深的清水中支撐60分鐘，也能承受在海邊被水潑到、掉進泳池或是熱水浴缸中。(來源：Amazon)

Kindle Oasis有8GB及32GB兩種規格，售價分別為249.99美元與279.99美元，即日起於全球開放預購，預計於10月31日出貨。

Kindle電子書閱讀器家族現有4款產品，包括售價只有79.99美元的入門款Kindle，有高解析度螢幕與背光照明的Kindle Paperwhite則是119.99美元，可自動調整明暗並有翻頁按鍵的Kindle Voyage為199.99美元，最高階的Kindle Oasis的則是249.99美元。上述產品迄今銷量最好的為Kindle Paperwhite，但外界預期Kindle Oasis的防水能力將有助於提高該款裝置的市場接受度。