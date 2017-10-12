微軟於本周二（10/10）釋出了Windows 10秋季創作者更新（Windows 10 Fall Creators Update）Build 16299.15，除了向外界證實這已是生產就緒版（Release To Manufacturing，RTM）之外，同一天也釋出了正式版的軟體開發套件（Software Development Kit，SDK），並宣布將Windows Store更名為Microsoft Store。

Windows 10秋季創作者更新預計於10月17日出爐，而微軟則提前讓開發人員作好準備，意謂著開發人員已經可利用該套件打造或調整支援最新Windows的應用程式，並提交至Microsoft Store。

只要參與Windows測試計畫（Windows Insiders Program）的使用者或開發人員皆可取得Windows 10秋季創作者更新RTM版與SDK。

有鑑於它是RTM版，檔案大小將比尋常更新來得大，同時微軟也將放慢部署腳步，藉以測試正式版出爐時的升級路徑。

至於微軟於2012年建立的Windows Store原本主要供應程式、影片或電子書等數位內容，而Microsoft Store則是微軟線上商店與實體商店的名稱，現在微軟決定將名稱統一，也已將Windows 10秋季創作者更新中的Windows Store名稱置換成Microsoft Store。