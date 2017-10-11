Nvidia本周二（10/10）發表了代號為Pegasus的新一代NVIDIA DRIVE PX人工智慧運算平台，宣稱是全球首個可支援Level 5自動駕駛車的平台，能打造完全不需人力介入的自駕計程車（Robotaxis），預計於明年下半年供應。

NVIDIA DRIVE PX Pegasus每秒可執行320兆次的操作，效能為前一代平台NVIDIA DRIVE PX 2的10倍，基於NVIDIA DRIVE PX Pegasus的自駕車達到美國汽車工程師協會（Society of Automotive Engineers，SAE）所制定的第五級能力（Level 5），這也是目前自駕車的最高等級，車上不必配有方向盤，沒有油門或煞車踏板，也不需要後視鏡，內部空間可能更像是個辦公室或房間，隨時可將乘客載至目的地。

Nvidia指出，自駕計程車所需要的運算能力非常龐大，例如要以高解析度的眾多攝影機與光達感應器來偵測環境，判斷汽車位置的誤差值必須在1公分以內，得追蹤汽車周圍的行人與車輛，以及安排最安全與舒適的路徑等，所有的程序都會重疊以確保達到最高等級的安全性，自駕車的運算需求隨便都是現在最先進汽車的50~100倍。

專為自駕車設計的NVIDIA DRIVE PX平台可根據處理器的配置提供Level 2到Level 5的自駕車能力，目前已有超過225家業者採用該平台，其中有超過25家正在開發自駕計程車。

在NVIDIA DRIVE PX Pegasus問世前，這些打造自駕計程車的業者所使用的設備彷彿是個小型資料中心，在眾多的電腦機架上配置著許多伺服器等級的Nvidia GPU，以用來執行深度學習、電腦視覺及平行運算，若要真正量產，不管是尺寸、電力或成本需求上都顯得不切實際，而Nvidia則希望藉由Pegasus協助汽車產業早日實現自駕計程車的願景。