微軟周三（10/4）宣布，旗下用來打造無伺服器應用（Serverless）的Azure Functions將開始支援Java。

於去年3月問世的Azure Functions為一由事件驅動的應用平台，奠基在已有完整配置的作業系統與運算資源，過去僅允許開發人員以JavaScript、C#、F#及Python、PHP等指令碼來建立各種功能，本周微軟則發表了Azure Functions可支援Java的公開預覽版。

Azure Functions新的Java執行環境將共享Azure Functions的所有特性，包括廣泛的觸發選項與資料繫結，可自動擴充的無伺服器執行模式，以及基於執行次數的計價方法等。

此外，由於微軟同時也釋出了供Java專案使用的自動建置工具—Maven外掛，Java開發人員將可直接利用既有的Maven專案來建立或部署Azure Functions。

另有新的Azure Functions Core Tools以允許開發人員於任何平台上執行或除錯Java Functions的程式碼，或是透過Eclipse、IntelliJ及VS Code等知名工具於本地端開發與除錯Azure Functions。