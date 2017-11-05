2017全快閃儲存陣列採購大特輯【市場總覽篇】
問世短短幾年時間內，全快閃儲存陣列（All-Flash Array）已經從新興產品，成長為推動儲存技術演進與市場需求的主要力量，各供應商也持續調整產品策略，並出現了新的NVMe架構，以致今日的全快閃儲存產品生態，已經與2、3年前大不相同。在這次採購特輯的總覽篇中，我們將解讀近期的全快閃儲存廠商生態與產品發展趨勢
【產品型式消長明顯，全快閃型傳統儲存陣列成為新主流】2017全快閃儲存陣列產品生態重新洗牌
發展迅速的全快閃儲存陣列，今年面臨市場大洗牌的新局勢，全快閃型的傳統儲存陣列成為各大一線廠商主力產品，逐步取代原生型的全快閃儲存產品
文 /|2017-11-05
全快閃型傳統儲存陣列聲勢看漲，一線大廠快閃儲存產品總覽
從一線大廠全快閃儲存陣列發展策略的變化，能夠看出產品類型重心轉移的情況。我們檢視了幾家一線大廠的全快閃產品線現況，包括Dell EMC、NetApp、IBM、HPE與Hitachi等傳統儲存領域的5大廠，以及在全快閃領域位居前列的Pure Storage
文 /|2017-11-05
【企業快閃儲存應用的下一個焦點】NVMe快閃儲存陣列的興起
為追求極致的低延遲效能，NVMe介面成了固態儲存追逐的新目標，正大舉進入儲存應用，從SSD的內接傳輸，擴展到儲存陣列的外接領域，可望成為新一代高效能儲存標準介面
文 /|2017-11-05
NVMeF儲存陣列的3大類型
NVMe全快閃儲存陣列分為3種主要類型：開始興起的後端式NVMe儲存陣列、100% NVMe的全NVMeF介面儲存陣列、提供低延遲連結的NVMe架構擴充儲存櫃
文 /|2017-11-05
【臺灣廠商拓展入門級全快閃儲存應用領域】不只提供低價位！國產全快閃儲存陣列力爭突圍
目前已有多家國產儲存廠商投入全快閃儲存陣列領域，除了訴求低成本外，還開拓新的入門級產品層級
文 /|2017-11-05
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