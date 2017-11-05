2017全快閃儲存陣列採購大特輯【市場總覽篇】

問世短短幾年時間內，全快閃儲存陣列（All-Flash Array）已經從新興產品，成長為推動儲存技術演進與市場需求的主要力量，各供應商也持續調整產品策略，並出現了新的NVMe架構，以致今日的全快閃儲存產品生態，已經與2、3年前大不相同。在這次採購特輯的總覽篇中，我們將解讀近期的全快閃儲存廠商生態與產品發展趨勢