2017全快閃儲存陣列採購大特輯【市場總覽篇】

問世短短幾年時間內，全快閃儲存陣列（All-Flash Array）已經從新興產品，成長為推動儲存技術演進與市場需求的主要力量，各供應商也持續調整產品策略，並出現了新的NVMe架構，以致今日的全快閃儲存產品生態，已經與2、3年前大不相同。在這次採購特輯的總覽篇中，我們將解讀近期的全快閃儲存廠商生態與產品發展趨勢

技術文章

NVMeF儲存陣列的3大類型

NVMe全快閃儲存陣列分為3種主要類型：開始興起的後端式NVMe儲存陣列、100% NVMe的全NVMeF介面儲存陣列、提供低延遲連結的NVMe架構擴充儲存櫃

文 /張明德|2017-11-05
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