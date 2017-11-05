我們是在2015年的全快閃儲存陣列採購特輯中，首次介紹捷鼎（accelstor）推出的第一款國產全快閃儲存陣列產品。接下來又陸續有其他臺灣廠商投入全快閃儲存陣列這個新興產品領域，並在2016與2017年Computex展中展出產品，不過目前能形成完整產品線的廠商，僅有捷鼎、普安與群暉（Synology）這3家。

捷鼎是國內少數專攻全快閃儲存領域的廠商，旗下擁有NeoSapphire全快閃儲存陣列產品家族；普安則是老牌的國產儲存龍頭廠商，旗下原有的EonStor DS儲存陣列家族，以及新推出的EonStorGS儲存陣列家族，都有全快閃組態的版本；群暉則是老牌入門級NAS廠商，以原有RS系列機架式與DS系列桌上型NAS為基礎，推出FS系列全快閃儲存架構NAS。

3家國產廠牌的全快閃儲存陣列產品，類型與特性均有所不同。

捷鼎的NeoSapphire全快閃儲存陣列，走的是軟體定義與通用硬體路線，採用標準伺服器硬體與SSD，搭配捷鼎的專屬系統軟體。

普安的EonStor DS與EonStorGS系列全快閃陣列機型，屬於傳統儲存陣列的衍生型，沿用原有EonStor DS與EonStorGS的軟硬體，另針對SSD存取作最佳化。

群暉的FS系列則屬於NAS衍生型，沿用群暉的DSM軟體平臺，以及原有RS與DS系列的機箱，另針對全快閃需求強化了硬體核心。

結合低價位與獨有特色

現在的全快閃儲存陣列市場，已經與幾年前大不相同，原先全快閃儲存陣列產品走的是高性能與高價路線，因此擅長壓低成本的臺灣廠商，即使不依賴TLC、3D Flash等新記憶體技術，或是在軟體核心整合重複資料刪除與即時壓縮功能，也能提供遠低於外商產品的低成本，因而可藉由主打性能-價格比這一特色，在市場上占有一個角色。

然而，隨著快閃記憶體成本的持續降低，帶動了快閃儲存應用範圍的擴大，現在外商也能提供相對平價的全快閃儲存陣列機型，此時臺灣廠商也不能再單純依靠低價位這個法寶，而開始另外結合新的特性，包括更完整的企業級軟體功能、更彈性的產品規格策略，以及獨特的產品層次區隔等。

以往，軟體功能是較受國產廠商忽略的一個領域，不過，這兩年來國產儲存陣列的軟體功能已有長足的進步。在我們這次針對的國產全快閃儲存陣列供應商中，普安與捷鼎都能提供別具特色的軟體平臺，而不僅僅只是訴求較低的產品價位。

另外相較於外商，國產廠商也能憑藉更具彈性的管理策略，在新規格的導入上領先一步。例如，捷鼎便率先在今年中，發表採用NVMe SSD的全快閃儲存陣列產品，成為全球第一波提供NVMe快閃儲存陣列的廠商之一。

而群暉則是在當前的入門級全快閃儲存陣列之外，開拓了一個更低階的產品層次，從而創造出獨有的產品區隔。

捷鼎的全快閃儲存陣列

比起我們上一次採購特輯報導時，捷鼎的NeoSapphire全快閃儲存陣列家族已有很大的擴展，目前分為入門級的NS系列、高階的P系列、提供高可用性能力的H系列，以及擴充容量用的J系列等4個系列。依照主機端介面型式，又可分為提供iSCSI與NAS應用的乙太網路機型，支援高性能運算（HPC）應用的InfiniBand機型，支援企業級SAN環境的FC與FC+乙太網路類型，以及支援12Gb SAS介面的擴充櫃等4大類型。另外捷鼎也已開始引進NVMe SSD，目前P310這款產品便是搭配NVMe SSD。

在容量與效能規格方面，最低階是從1TB容量與30萬IOPS起跳，最高階機型則可提供70萬IOPS，以及超過200TB的容量，涵蓋了入門到中階應用的範圍。捷鼎還曾展出過擁有600萬IOPS效能、採用100GbE介面的概念機型H810，顯示朝高階機型推進的潛力。

比起硬體規格方面的進步，捷鼎更大的突破是在軟體方面。我們在去年中報導NeoSapphire儲存陣列時，軟體功能還不完整，只有最基本儲存管理功能，欠缺進階資料服務功能，但讓人驚喜的是，捷鼎在2016年底發布的2.0版系統中，便一舉補齊了多種進階軟體功能，大幅提高了產品吸引力，預訂在年底發表的3.0版軟體，還會引進更多功能。

捷鼎NeoSapphire全快閃儲存陣列家族，走的是軟體定義路線，由標準伺服器硬體與SSD，搭配捷鼎專屬系統軟體而成。自2016年底發表的2.0版系統軟體起，捷鼎便提供了相當完整的資料服務功能。

群暉的全快閃儲存陣列

群暉目前旗下的全快閃儲存產品線，包含FS3017、FS2017與FS1018等3款產品，分別提供20萬、9萬與4萬IOPS效能。

國內NAS領導廠商之一的群暉，是在Computex 2016公開其首款全快閃儲存產品FS3017。在今年Computex 2017中，又一口氣擴大了全快閃儲存產品線，目前包含FS3017、FS2017與FS1018等3款。

FS3017與FS2017都是機架式機型，採用相似的2U/24Bay機箱，但前者是雙處理器款式，可提供較高的效能。至於預定在年底推出的FS1018，則採用12Bay的桌上型機箱，是我們首見的桌上型全快閃儲存設備。

FS系列都沿用群暉久經考驗的DSM軟體平臺，近期也引進一些針對SSD的新功能，例如DSM 6.1版引進的RAID F1，可改善全快閃儲存陣列因平衡SSD寫入損耗，導致同時到達壽命的問題。

與其他廠商相比，群暉的FS系列設定了較低的效能規格，多數全快閃儲存陣列的入門效能規格，都是從20～30萬IOPS起跳。群暉FS3017、FS2017與FS1018的效能分別是20萬、9萬與4萬IOPS，藉由較低的效能等級，創造了比一般入門級更低一階的產品層次。

過去對於4～20萬IOPS效能需求的應用情境，多採用傳統硬碟式儲存設備，不會考慮快閃儲存。但現在藉由SSD價格降低，可改用群暉FS系列這種低階全快閃儲存設備，以更精簡、省電、省空間的架構，來滿足這個層次應用需求。

普安的全快閃儲存陣列

普安從2016年初，便陸續發表了EonStor DS 3000與2000系列的全快閃款式，現在主推的全快閃產品，則是新一代EonStor GS的全快閃版本GS 3025A。

身為普安旗下老牌的EonStor與EonStor DS系列儲存陣列後繼者，EonStor GS延續了EonStor與EonStor DS功能穩定、實惠的特色，還藉由改用全新軟體平臺，大幅擴展了應用範圍。藉由全新的EonOne軟體平臺，EonStor GS系列可同時兼用於SAN與NAS服務，統一企業主要的兩大類儲存需求。

目前，EonStor GS系列分為GS 1000、GS 2000、GS 3000與GS 4000等4個層級，而GS 3025A全快閃儲存陣列是由GS 3000系列中的GS 3025機型衍生。

GS3025A的基本規格，與混合陣列型式的GS 3025B相同，都採用普安新推出的3U/25Bay高密度機箱，與相同的硬體核心，但韌體特別針對區塊層級存取作了調校，可提供比混合陣列版本高出許多的I/O效能，但須搭配普安提供的SSD使用。