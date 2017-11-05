過去幾年以來，傳統的企業外部儲存產品，飽受公有雲儲存、軟體定義儲存，以及超融合儲存架構等新興儲存產品的威脅，導致銷售持續衰退，相形之下，全快閃儲存陣列（All Flash Array）是少數不受影響，反而逆勢高成長的產品類型。

這次報導是iThome持續第3年對這個產品領域的採購特輯，我們除了見證這個類型產品持續發展壯大之外，還發現正在發生主流產品型式的轉型。

從誕生、興起，以至今日成為企業儲存成長最快的產品領域，全快閃儲存陣列這個產品類型裡面，都一直是由原生型全快閃儲存陣列——也就是專為全快閃架構開發的儲存陣列，來引領市場，但現在的情況已經有所不同，傳統儲存陣列的全快閃版已經取而代之，成為全快閃儲存領域的產品型式主流。

其實，我們在iThome半年前的《儲存月報》專欄中，就曾介紹過這個趨勢，不過，當時是基於2016年底的統計數據。而現在隨著2017年銷售統計數字陸續出爐，讓我們更加肯定了傳統儲存陣列全快閃版成為主流的局面。

全快閃儲存陣列類型的消長

在全快閃儲存陣列這個產品類型問世之初，是以原生型全快閃儲存陣列為主，眾多新創廠商都是以專屬的全新設計全快閃陣列產品打響名號。不過由傳統儲存陣列衍生出全快閃版本，是傳統儲存陣列廠商切入這個領域的一條捷徑，在過去兩年中，幾乎所有重要儲存供應商，都陸續推出旗下主要儲存陣列產品線的全快閃版本。

無論哪一種類型的全快閃儲存陣列，目的都是提供低延遲、高IOPS效能的存取服務，各具特性，沒有一定的優劣，不過憑著架構新穎、專為Flash快閃記憶體這種新型態儲存媒體設計的優勢，過去幾年以來的全快閃儲存陣列市場，都是原生型全快閃儲存陣列居於絕對優勢地位。

但時至今日，這樣的局面已有了明顯轉變。若持續追蹤調查機構IDC與Gartner歷來發布的全快閃儲存陣列市占報告，以及各一線大廠的產品策略變化，我們可以發現，當前的全快閃儲存陣列市場，已經與2年前大不相同。

回顧我們2014年開始接觸全快閃儲存陣列，當時市占領先的全快閃儲存陣列供應商中，絕大多數都是單純提供原生型全快閃儲存陣列產品，包括EMC、Pure Storage、IBM、SolidFire、Kaminario、Violin Memory與Nimbus Data等，只有NetApp與HP屬於傳統儲存陣列衍生型全快閃產品，其中光是居於第一位的EMC，便以XtremIO這款產品拿下將近1/4的市場，據我們的初步估計，原生型全快閃儲存陣列類型產品，在當時的總體市占中占了7成以上。

然而，到了2016年底以後，整個產品領域已經有了很大變化，除了因廠商併購而帶來的廠商生態變化外（如EMC併入Dell、SolidFire併入NetApp，Nimbus Data與Violin Memory退出市場），原生型與傳統陣列衍生型兩類產品的消長，也出現了逆轉。

以Gartner剛發布的2017年第2季全快閃儲存陣列全球市占統計為例，居於領先的7家全快閃儲存供應商中，2家是提供傳統儲存陣列全快閃版（HPE與Hitachi），另4家則是同時供應傳統儲存陣列全快閃版與原生型全快閃儲存陣列（Dell EMC、NetApp、IBM與華為），只剩1家是單純提供原生型全快閃儲存陣列（Pure Storage）。初估在整個全快閃儲存陣列銷售中，原生型產品的比重可能已經降到4成以下。

左圖為Gartner剛發布的2017年第2季全快閃儲存陣列全球市占，右圖為他們分析的2014年全快閃儲存陣列全球市占，我們可以發現，整個市場已經有了很大變化，市場上的主流產品，已經從原生型全快閃儲存陣列，換成傳統儲存陣列的全快閃版。 在2014年時，全快閃儲存陣列的主要領導者，產品幾乎全為原生型全快閃儲存陣列型式，其中位居第一名的EMC，當時主力產品是XtremIO原生型全快閃陣列，居次的Pure Storage與IBM，產品也都屬於原生型全快閃儲存陣列，單是前3名，就佔了超過60%的份額，加上SolidFire、Kaminario這2家廠商，原生型全快閃儲存陣列所佔的比重便超過7成。只有NetApp與HP等2家廠商的產品，是傳統儲存陣列全快閃型。 而到了2017年，主要的全快閃儲存陣列領導者中，只剩IBM與Pure Storage是以原生型全快閃儲存陣列為主。而併入EMC後的Dell EMC，雖然位居首位，但其銷售額中有一半以上，來自傳統儲存陣列的全快閃版。 NetApp在併購SolidFire後，也是傳統儲存陣列全快閃版與原生型全快閃陣列並存的情況。至於HPE與Hitachi，則以傳統儲存陣列全快閃版為主。初估目前原生型全快閃陣列占整個市場比重，可能已降到4成以下。

一線大廠的產品策略轉型

在當前的全快閃儲存領域，居於領先的仍是EMC與Dell合併後的Dell EMC，這一點的確和2、3年前相同，但是，在Dell EMC全快閃儲存陣列銷售額中，一半以上的比例，是來自傳統高階儲存陣列VAMX衍生的全快閃版VMAX AF，而Unity中階儲存陣列的全快閃版Unity F也有一定比重。

反觀原生型全快閃儲存陣列XtremIO在EMC全快閃儲存中所占份額，現在已降到不到一半。相較下，僅僅不過是ㄧ年多以前，EMC在全快閃領域的收入，幾乎100%是來自XtremIO。

而在其他廠商的部分，同樣也出現重心轉往傳統儲存陣列的現象。例如，Hitachi甫推出還不滿一年的原生型全快閃儲存陣列HFS A，不再繼續發展，轉為專心經營VSP G系列衍生的VSP G F全快閃系列。

另一家儲存廠商IBM，則是在FlashSystem這條原生型全快閃儲存陣列家族之外，也為旗下的DS8000、Storwize等傳統儲存陣列產品線，推出全快閃衍生版本，在原生型與傳統陣列衍生型等兩方面，齊頭發展。

類似的狀況，也發生在NetApp身上。在併入了SolidFire的原生型全快閃產品後，他們繼續發展由E系列傳統儲存陣列衍生的EF系列全快閃陣列，並進一步更新FAS系列的All Flash機型AFF系列，同樣地，也是原生型與傳統陣列衍生型兩線平行發展。

若這樣的趨勢持續下去，日後，原生型全快閃儲存陣列或許會逐漸淡出市場，而全快閃儲存陣列則從獨立的儲存陣列產品類型，降階為儲存陣列產品的一種組態選擇。

全快閃儲存陣列的兩大基本類型

依照產品發展源流的不同，我們可以把全快閃儲存陣列，分為「原生型」與「傳統儲存陣列衍生型」兩大類。

原生型全快閃儲存陣列

指的是專門針對全快閃架構全新發展的儲存陣列，這類產品又可以分為採用專屬硬體設計，以及採用x86通用硬體設計兩類。

前者如IBM的FlashSystem、Pure Storage的FlashBlade，從控制器到Flash模組都是專門訂製設計；後者的代表則是EMC的XtremIO、SolidFire的SF系列等，採用一般的x86伺服器與SSD，再搭配專屬系統軟體而成。

而原生型產品的優勢在於，系統架構完全針對快閃記憶體的特性而設計，更有利於發揮快閃記憶體的存取效能。

傳統儲存陣列全快閃衍生型

是指以原本的傳統硬碟式儲存陣列為基礎、改用SSD作為儲存裝置，並且，是針對SSD的存取特性調整軟體而成的全快閃儲存陣列。這類由傳統儲存陣列衍生的全快閃版本，典型的產品，有HPE的StoreServ 8450、EMC VAMX AF、NetApp All Flash FAS等。

而這種以傳統儲存陣列為基礎衍生出的產品，優勢在於可沿用傳統儲存陣列原有的軟體平臺，從而取得成熟、完整的資料服務功能。