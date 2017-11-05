現今的NVMe，不僅能應用在伺服器內接的I/O架構上，作為新一代高效能SSD的傳輸介面，也能應用在外接儲存設備的遠端存取架構上，這就是NVMe-over-Fabrics（NVMeF）的應用目的。

NVMeF可以讓儲存網路存取，也透過NVMe協定來進行，如此將能讓跨網路的外接儲存設備，擁有如同伺服器內接SSD般的極低延遲表現。

目前，Brocade與Cisco新的FC光纖交換器都已經支援NVMeF，也有少數儲存設備支援NVMeF架構，搭配NVMe介面的SSD裝置，讓NVMe F的實際應用開始略具雛形。

依照NVMe介面應用的環節，NVMe全快閃儲存陣列可分為3種主要類型：

最基本的應用型態，是將NVMe用在儲存陣列的後端SSD介面，也就是以NVMe介面的SSD或Flash模組，替換以前採用的SAS介面SSD，至於主機端介面與磁碟櫃串接介面，則仍沿用原有的FC、iSCSI、SAS等規格。

更進一步，是將NVMe應用到前端的主機端介面，作為儲存陣列與前端主機連接的通道，取代過去使用的FC、iSCSI介面角色。

第三種應用模式，則是將NVMe作為儲存櫃的連接介面，利用NVMe來串接儲存櫃，提供儲存擴展能力，替代過去SAS介面的作用。

後端式NVMe儲存陣列

在3種NVMe儲存陣列中，目前發展最蓬勃的類型，是技術難度相對最低、僅將NVMe用作為SSD介面的後端式NVMe全快閃儲存陣列，目前Pure Storage、華為、國內的捷鼎，以及剛被WD收購的Tegile，都能提供這類產品。

然而，這種儲存陣列只是採用了「半套」的NVMeF架構，只是讓SSD介面在原有的SAS/SATA之外，額外的多出一種NVMe介面的選擇，控制器架構與主機端介面仍沿用傳統架構，因而在存取延遲方面的表現，顯然不能和真正的「全套」NVMeF、也就是全部存取環節、端到端（End-to-End）都採用NVMe介面的儲存產品相比，但優於上一代採用SAS SSD的產品，更重要的是，主機端則仍沿用原有的FC、iSCSI等介面，仍可透過傳統的FC、iSCSI等介面，來存取這2款NVMe儲存陣列，並能保留重複資料刪除、快照、複製等完整的資料服務功能，相對也更容易讓用戶接受。

因此就目前來看，這種架構雖然是最保守的NVMe儲存陣列型式，但也是最實用的，可預期未來多數全快閃儲存陣列廠商，應該都會提供這種型式的產品。

全NVMe介面儲存陣列

全部環節都採用NVMe的端到端架構 端到端NVMeF是最能發揮NVMe效益的架構，圖中是EMC DSSD D5連接架構，採專屬I/O卡來提供NVMeF連接。另一些廠商則採用25GbE RoCE來提供NVMeF連接。圖片來源／EMC

理論上，從前端主機存取介面，到後端儲存設備I/O介面與SSD介面，端到端（End-to-End）全面採用NVMe規格的NVMeF，是最能發揮NVMe效能優勢的架構。

這種「全NVMe介面」產品，又可分為專屬硬體架構，與軟體定義架構兩大類。專屬硬體架構的代表是EMC的DSSD D5，從Flash模組、控制器到前端主機I/O卡，都是專屬規格。

軟體定義架構產品則不依靠任何專屬硬體，而是透過標準化的通用硬體，來打造End-to-End的完整NVMeF架構儲存陣列，例如以色列新創廠商Excelero的NVMesh、另一家新創廠商E8 Storage，以及老牌固態儲存廠商Kaminario不久前發表的k2.N，都屬於這種架構。

這類產品走的是類似Server SAN的路線，透過軟體模擬，讓標準伺服器硬體扮演儲存設備角色，並提供儲存設備需要的擴展性與管理性。至於NVMeF使用的外接網路傳輸通道，則是使用RoCE規格的乙太網路，或是InfiniBand、FC，構成NVMe over Ethernet、over InfiniBand或over FC的傳輸架構。

NVMeF架構的擴充櫃

後端式NVMe儲存陣列的架構 後端式的NVMe儲存陣列，只是把後端原本使用的SAS/SATA介面SSD，換成NVMe介面的SSD。圖為Tegile原有的全快閃儲存陣列（上），與NVMe儲存陣列（下）的控制器架構對照，可見到後者只更換了後端背板，從前者的SAS 3介面型式背板，換成PCIe介面背板，來達到支援NVMe SSD的目的。這種架構能改善後端SSD的存取效能，但前端介面仍為FC或iSCSI等傳統型式，無法充分發揮NVMe架構的效益。圖片來源／Tegile

NVMe儲存陣列應用上較大的問題，是如何解決後端的擴充問題。在單一機箱內部，可以很容易地透過背板，來實現基於PCIe匯流排的NVMe連接，但企業級儲存陣列還需要跨多組儲存櫃機箱的串接功能，來提供必要的容量擴展能力，因此如何進行PCIe的外部連接，便是關鍵所在。

最直接的做法是採用PCIe交換器，但PCIe外接介面目前還不是很成熟，目前一些廠商的解決辦法是NVMe over Ethernet的傳輸架構，如Pure Storage與Kaminario，都是透過基於25/50GbE RoCE網路，來提供NVMeF架構的後端擴充磁碟櫃。

開始興起的後端式NVMe儲存陣列

這類全快閃儲存陣列產品，僅將NVMe作為控制器與後端SSD之間的介面，有數家廠商都在今年上半年推出，包括Pure Storage的FlashArray //x，華為的Dorado 5000 v3，Tegile的N5200與N5800，以及國產全快閃儲存陣列廠商捷鼎的NeoSapphire P310、H810等（H810是概念產品，並未正式上市）。

這幾款NVMe全快閃儲存陣列，除了後端可支援NVMe介面SSD以外，其餘規格都與一般的全快閃儲存陣列相同，保有同樣的FC、iSCSI前端主機埠支援能力，以及原有的完整資料服務軟體功能，可以無縫地導入到既有SAN環境中，同時透過後端的NVMe介面，來提高SSD存取效能。

但受前端FC、iSCSI介面的限制，這類產品無法充份發揮NVMe的低延遲特性，不過仍優於原本的SAS後端介面，此外，只要更換前端I/O介面卡，這類產品就能升級為完整的端到端NVMeF架構。

在這幾家廠商中，Pure Storage與華為都採用自身的NVMe Flash模組，其餘幾家則採用通用的NVMe SSD。

100% NVMe的全NVMe介面儲存陣列

從前端主機介面，到後端儲存設備I/O介面全面採用NVMe的完整NVMeF架構的產品。這種架構最能發揮NVMe的效益，提供100μs等級超低延遲，但也存在兩項限制：

首先，前端主機必須跟著改用配套的I/O介面卡，對用戶會帶來額外的成本負擔。

其次，為了提供極致的低延遲效能，NVMeF架構儲存陣列大都捨棄了會帶來額外延遲的資料服務軟體功能，只單純提供一個高速儲存空間。

提起這種「全NVMe介面」的NVMeF儲存陣列，不得不提的一款產品是EMC於2016年初發表的DSSD D5，這也是世界上第一款NVMeF架構儲存陣列產品，採用專屬硬體架構，控制器、Flash模組到前端主機I/O卡全都是專屬規格，定位是提供高速儲存空間，沒有資料服務軟體功能。由於市場接受度不高，EMC最終在2017年中放棄這款產品。

後續跟進推出NVMeF儲存陣列的廠商，亣大多改走基於軟體定義路線，透過標準化的通用伺服器與SSD硬體，來打造端到端的完整NVMeF架構儲存陣列。目前主要產品有Excelero的NVMesh、Kaminario的k2.N，以及E8 Storage的E8-S24與E8-D24。

Excelero NVMesh

由以色列新創廠商Excelero推出的VMesh，是一種Server SAN軟體，透過軟體模擬，讓標準伺服器硬體扮演儲存設備角色，並提供儲存設備需要的管理性。

NVMesh能支援NVMe協定的SSD裝置，透過專屬軟體，便能將內含NVMe SSD的x86伺服器建構為NVMesh Target端設備，前端主機只需安裝NVMesh Client端軟體，便能以NVMeF架構存取NVMesh Target端設備的NVMe SSD，至於底層傳輸通道則支援RoCE規格的乙太網路，或是InfiniBand，所以是一種NVMe over Ethernet或over InfiniBand的傳輸架構。

Excelero宣稱NVMesh能提供100μs等級的存取延遲，但又不需使用任何專屬硬體，但同樣也不提供資料服務功能。

Kaminario k2.N

老牌固態儲存廠商Kaminario的k2.N，核心是Kaminario的專屬軟體，硬體則是使用AIC與Supermicro提供的標準伺服器。

k2.N採用分散式架構，整個系統由擔任控制器的c.node節點，以及擔任儲存櫃的m.node節點組成，Kaminario宣稱他們的架構能提供100μs等級的存取延遲，還可利用Scale-Out方式，組合與擴展整個架構中的c.node與m.node節點。

m.node節點中的SSD模組為NVMe SSD模組，而c.node與m.node節點彼此間都以基於25/50GbE RoCE乙太網路的NVMeF互連，是一種NVMe over Ethernet的傳輸架構，採用Broadcom的NetXtreme RoCE網路卡，搭配Mellanox的25/50GbE交換器。

前端主機則可透過NVMe或傳統的FC、iSCSI介面，來連接c.node節點，還支援NVMe over FC架構，能在既有FC實體通道上執行NVMe協定，是k2.N相對於其他NVMeF儲存陣列的特色之一。

K2.N另一個特點是沿用了Kaminario的VisionOS軟體平臺，從而可獲得完整進階軟體功能，包括壓縮、重複資料刪除、快照、遠端複製與資料加密等，是NVMeF儲存陣列中少數擁有完整資料服務軟體功能的產品。

E8 Storage的E8-S24與E8-D24

E8 Storage是2014年底成立的新創廠商，核心管理階層來自原IBM XIV儲存陣列研發團隊，總部位於美國加州。

目前E8 Storage提供E8-S24與E8-D24兩款NVMeF儲存設備，硬體基於AIC的伺服器，NVMe SSD使用WD HGST與Intel產品，連接介面為Mellanox ConnectX-4 100GbE RoCE網路卡，屬於NVMe over Ethernet的NVMeF架構，前端主機必須安裝E8 Driver驅動程式來存取E8 Storage的儲存設備。E8-S24與E8-D24的定位都是提供單純的高速儲存空間，只有QoS效能管理與RAID-6保護功能，沒有額外資料服務軟體功能。

IBM的FlashSystem 900

我們在截稿前得到消息，IBM即將在年底發表的FlashSystem 900全快閃儲存陣列最新版本（AE3）上，支援NVMeF架構，可透過40Gb InfiniBand與FC介面，來提供NVMe傳輸。

提供低延遲連結的NVMeF架構擴充儲存櫃

透過外接擴充儲存櫃擴展容量，是企業級儲存陣列必備的一項功能，不過，這對NVMe儲存陣列來說，卻有一些麻煩。

顯然的，擴充儲存櫃與儲存陣列控制器之間的連接介面，不能沿用常見的SAS，而必須改用基於PCIe的介面，才能發揮NVMe的低延遲特性，但PCIe交換器目前還不夠成熟，所以一些廠商的變通做法，是採用基於25/50GbE RoCE的NVMeF傳輸架構，藉此可將擴充櫃連接介面，嫁接在新的RoCE乙太網路上，透過NVMe over Ethernet的方式，來提供一種實現上較簡便的NVMeF外接連接架構。

例如Pure Storage預定在今年年底推出的FlashArray //x新款擴充儲存櫃，便預定採用基於25GbE RoCE乙太網路的NVMeF傳輸架構，來作為控制器到儲存櫃的連接介面。

另外，我們前面介紹的Kaminario k2.N，在控制器c.Node與儲存櫃m.Node之間，也是透過25/50GbE RoCE的NVMeF互連。