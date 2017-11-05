從Dell EMC的全快閃儲存陣列產品發展歷程，我們可以看出幾個轉折點。

一開始，原生型全快閃儲存陣列確實擁有優勢，但傳統儲存陣列的全快閃版經過改進後，也能提供針對Flash記憶體最佳化存取機制與功能（例如引進壓縮與重複資料刪除功能），不僅在效能與快閃應用特性上，堪與原生型產品比擬，還擁有可繼承傳統儲存陣列豐富、成熟軟體功能的優勢，更容易讓老客戶接受。

也就是說，要進一步擴大全快閃儲存陣列這種產品的銷售與應用，以傳統儲存陣列為基礎的衍生型，要比全新開發的原生型產品更加有利，因而這類型產品後來居上，成為當前市場主流。

反之，原生型全快閃儲存陣列先前在效能與存取特性上的優勢，則已經被傳統儲存陣列全快閃版逐漸趕上，而它們的軟體功能卻與傳統儲存陣列存在相當程度的差距，應用上較不全面。

而從一線大廠全快閃儲存陣列發展策略的變化，也顯示了產品類型重心轉移的情況。

我們接下來將檢視幾家一線大廠的全快閃產品線現況，包括Dell EMC、NetApp、IBM、HPE與Hitachi等傳統儲存領域的5大廠，以及在全快閃領域位居前列的Pure Storage。

Dell EMC

Dell EMC目前的主力全快閃儲存陣列產品，全都屬於前EMC時期發展的產品，包含4個系列，其中3個屬於傳統儲存陣列衍生型，另1個是原生型儲存陣列產品。

Dell EMC的3種傳統儲存陣列全快閃版本，分別是旗艦級儲存陣列VMAX的全快閃版VMAX AF，Unity中階儲存陣列的全快閃型Unity AF，以及Isilon系列Scale-Out NAS的全快閃款式F800。

而原生型儲存陣列產品則是XtremIO家族，今年中剛發表新一代XtremIO X2。EMC早先的另一款原生型全快閃儲存陣列——率先採用NVMe架構的DSSD D5，則已經遭到放棄。

至於原屬Dell旗下的儲存陣列，包括Compellent SC系列與Equallogic PS系列，在全快閃領域的支援相對沒有前述產品豐富，屬於中階儲存陣列的SC系列，雖可以支援全快閃組態，但沒有專門的全快閃機型；專攻iSCSI應用的PS系列，有一款PS6210S屬全快閃機型。

NetApp

2015年底併購SolidFire後，讓NetApp的全快閃產品線構成了3個系列並行的情況——FAS系列的全快閃版AFF系列，E系列的全快閃版EF系列，加上SolidFire SF系列。

其中，由NetApp老牌FAS系列高階機型所衍生的AFF系列，剛在上半年完成了第二代產品的世代交替。

第一代的AFF 8000系列，其實是FAS 8000系列的「全Flash化」衍生款式，一共包含AFF 8020、AFF 8040、AFF 8060與8080等4款，目前已被第二代AFF A系列替代——這是新的FAS8200與FAS9000的全快閃版本，目前有A200、A300、A700s與AFF A700等4款機型。

而EF系列，則是E系列入門級儲存陣列的全快閃版本，自2012年底推出的EF540起算，不久前推出的最新款式EF570，是EF系列的第4代產品。

至於SolidFire SF系列，屬於原生型全快閃儲存陣列，剛在今年調整了產品線，目前一共包含SF4805、SF9605、SF19210與SF38410等4款節點，全部都採用1U/10Bay規格的機箱，差別只在於效能與SSD容量。

IBM

IBM現在旗下一共擁有6條全閃儲存產品線，是當前產品類型最豐富，涵蓋面向最廣的全快閃儲存供應商。

這些產品覆蓋從高階到中階與入門級應用領域，包含了 SAN或DAS直連架構，或是專屬硬體式架構、通用硬體式架構等不同的產品型態。當中包括了：FlashSystem系列的3款產品——FlashSystem 900、FlashSystem V9000與FlashSystem A9000；同時，還有DS8000高階儲存陣列的全快閃版DS8888F，基於GPFS檔案系統與Scale-Out架構、提供檔案與物件服務的Elastic Storage Server（ＥＳＳ）全快閃版，與Storwize 系列的V7000F、V5030F兩款入門級全快閃產品。

其中，FlashSystem系列的3款產品，屬於原生專屬硬體類型，基礎是FlashSystem 900，搭配不同型式的儲存控制器，分別成為V9000或A9000系列。ESS是基於採用通用硬體的軟體定義架構。至於剩下的DS8888F、Storwize V7000F與V5030F，則都屬於IBM原有傳統儲存陣列的衍生版本。

HPE

HPE過去的全快閃儲存主力產品，是3PAR StoreServ的全快閃版本，年初在併購了Nimble Storage後，HPE又取得了另一條全快閃陣列產品線。所以，目前HPE的全快閃儲存陣列，便分為3PAR StoreServ與Nimble兩個家族。

其中，3PAR StoreServ家族裡面的全快閃機型，包括高階機型20000系列的全快閃版20850，中階機型8000與9000系列的全快閃款式——8450與9450，合計有3款。

至於HPE最新納入的Nimble家族，最初是原生型混合儲存陣列，後來也發展出全快閃陣列版本，目前有1款Nimble Storage AF1000全快閃儲存陣列可選。

Hitachi Vantara

剛改名的Hitachi Vantara，旗下的主力全快閃儲存陣列產品，是VSP G系列儲存陣列的全快閃版本VSP F系列，目前包含F400、F600、F800與F1500等4款產品，分別對應VSP G系列的G400、G600、G800與G1500，兩個系列的快取記憶體容量與IOPS效能均完全相同，差別在於VSP F系列只支援Flash儲存裝置。

VSP F系列可以使用通用的SSD，或是Hitachi專屬的FMD快閃儲存模組。而FMD模組能提供比一般SSD更大的儲存容量，並能搭配VSP家族的SVOS作業系統，支援線上即時壓縮與優先負載存取功能。

值得一提的是，Hitachi曾在2016年初，發表過一款原生全快閃儲存陣列HFS A採用專門發展的HFS作業系統，能支援大容量SSD，並擁有壓縮與重複資料刪除功能，但現在，HDS主流的VSP F家族已經能提供類似的能力，連帶地，也讓HFS A存在的價值降低了，於是最後遭到放棄。

Pure Storage

就歷史與規模來說，Pure Storage算是新創廠商，不過，在全快閃儲存這個領域，Pure Storage是堪與一線大廠相提並論的領導者。

目前Pure Storage旗下的產品，包含FlashArray與FlashBlade等兩大系列，前者是支援SAN架構的儲存陣列，後者則是專供物件與檔案儲存應用的物件儲存設備。

其中FlashArray家族，目前又分為FlashArray //m與FlashArray //x兩條產品線。//m系列是FlashArray的第三代產品，//x系列則是第四代產品，都採用Pure Storage專屬的Purity //FA作業系統軟體，兩者的差別在於，//m系列的SSD介面是傳統的SAS，//x則改用新的NVMe介面。

在產品架構方面，早先的FlashArray系列，屬於典型的通用硬體式全快閃陣列產品，直接使用市售標準伺服器與SSD元件打造而成，而從//m系列起，Pure Storage開始導入自身的專屬設計，控制器機箱與Flash模組都是Pure Storage專屬規格，成為介於專屬規格與通用規格中之間的產品。

至於FlashBlade，則採用Pure Storage專屬的特殊刀鋒式硬體架構，搭配專屬的Purity //FB作業系統軟體，其中Flash模組也是特別訂製的刀鋒模組，可支援Scale-Out擴展功能。