Wi-Fi加密大崩壞

14年來的主流Wi-Fi加密方式WPA2，驚爆重大漏洞！比利時資安研究員揭露KRACKs攻擊手法，成功攻擊了WPA2網路加密存取，使得透過Wi-Fi傳輸的資料，都可能因此遭竊聽或竄改，而且，任何無線上網基地臺、連網3C產品，甚至是全球數十億上網裝置，不論是Windows、Linux，iOS或是Android平臺，都可能遭殃

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14年來最大威脅，WPA2加密協定安全拉警報

一篇比利時5個月前發表的資安研究論文，竟成了全球夢魘，不論是用Android手機、iOS裝置，或Windows電腦、Linux設備，透過WPA2無線加密協定傳輸的資料，竟然可以被看光光

文 /王宏仁|2017-10-20
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【Wi-Fi加密大崩壞】WPA2為何不再安全？剖析KRACKs攻擊原理

無線網路加密通訊協定WPA2弱點被揭露，不同於過去破解方式，而是在終端裝置剛接入Wi-Fi時，建立初始連線的四向交握階段，以密鑰重裝方式攻擊。因此，攻擊者靠近有漏洞的無線AP網路訊號範圍內，等終端裝置要接入時就可發動攻擊。

文 /羅正漢|2017-10-20
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