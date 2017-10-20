Wi-Fi加密大崩壞
14年來的主流Wi-Fi加密方式WPA2，驚爆重大漏洞！比利時資安研究員揭露KRACKs攻擊手法，成功攻擊了WPA2網路加密存取，使得透過Wi-Fi傳輸的資料，都可能因此遭竊聽或竄改，而且，任何無線上網基地臺、連網3C產品，甚至是全球數十億上網裝置，不論是Windows、Linux，iOS或是Android平臺，都可能遭殃
14年來最大威脅，WPA2加密協定安全拉警報
一篇比利時5個月前發表的資安研究論文，竟成了全球夢魘，不論是用Android手機、iOS裝置，或Windows電腦、Linux設備，透過WPA2無線加密協定傳輸的資料，竟然可以被看光光
【Wi-Fi加密大崩壞】萬芳醫院每日自動更新設備OS，第一時間修復網通設備WPA2漏洞
醫院的無線網路環境經常傳送個資，萬芳醫院堅信預防勝於治療，靠著每天凌晨更新各設備OS，目前院內Aruba基地台也已經完成KRACKs事件相關的韌體更新，成功預防了這次的漏洞威脅
【Wi-Fi加密大崩壞】義大醫院透過白名單限制可存取資料的裝置，不受WPA2新漏洞影響
義大醫院並沒有採用WPA2，院內的無線上網認證是通過白名單的機制來限制可存取的裝置，應用系統方面，則是會依照醫院員工身分，進行存取權限控制，根據義大醫院初步的觀察，這個漏洞對義大醫院並不會造成影響
【Wi-Fi加密大崩壞】全臺400萬寬頻用戶Wi-Fi安全拉警報，中華電信WPA2更新計畫還沒決定
中華電信旗下Hinet寬頻用戶超過400萬，加上全臺超過5萬個公共無線網路服務CHT Wi-Fi熱點，在無線上網的局端、終端裝置尚未修補漏洞之前恐曝露在駭客攻擊的風險下。
【Wi-Fi加密大崩壞】全球數10億裝置遭殃！14個QA了解WPA2新漏洞KRACKs
所有Wi-Fi路由設備和基地臺都需要修補KRACKs漏洞，因為這個漏洞攻擊WPA2使用裝置的連線授權過程，因此，凡是連線到路由器的設備都會受到影響。包括Windows、Linux，iOS和Android平臺的裝置全部受影響
【Wi-Fi加密大崩壞】WPA2為何不再安全？剖析KRACKs攻擊原理
無線網路加密通訊協定WPA2弱點被揭露，不同於過去破解方式，而是在終端裝置剛接入Wi-Fi時，建立初始連線的四向交握階段，以密鑰重裝方式攻擊。因此，攻擊者靠近有漏洞的無線AP網路訊號範圍內，等終端裝置要接入時就可發動攻擊。
【Wi-Fi加密大崩壞】超詳細WPA2協定弱點廠商修補進度大整理(10/19更新)
WPA2漏洞的曝光，讓全球Wi-Fi加密連線面臨高風險，不只微軟、Google、蘋果都展開因應，網通、作業系統等超過40個廠牌業者也緊急提出因應對策，不論是先公布受影響產品，或緊急釋出更新，都詳細整理在這裡。清單最近更新時間：2017/10/19 12:00
【Wi-Fi加密大崩壞】WPA2漏洞引爆Wi-Fi上網危機，北市：已要求Taipei Free營運商密切注意
Wi-Fi加密機制WPA2遭研究人員發現漏洞，可能導致駭客可攔載加密資料，北市府資訊局表示已收到消息，將督促Taipei Free合作廠商研擬出補救方法。
【Wi-Fi加密大崩壞】新北市、臺中市紛紛開始清查WPA2漏洞衝擊
新北市政府指出，目前的New Taipei公共無線網路服務採用HTTPS加密，因此並沒有受到WPA2漏洞影響，臺中市政府則要求中華電信盤點設備，確認對服務的安全威脅及相關應變措施。
【Wi-Fi加密大崩壞】國發會：iTaiwan原本就是未加密的開放網路，不受WPA2漏洞影響
面對WPA2的無線傳輸漏洞風險，國發會資訊處處長潘國才表示，iTaiwan無線網路原本就是未加密的開放網路，沒有採用WPA2加密，只有轉向後端認證網頁來驗證使用者身分，使用者也不會經過Wi-Fi加密傳輸來連網