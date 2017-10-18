面對無線網路WPA2的漏洞，讓許多人關切臺灣公眾無線網路服務的安全性。全臺灣目前有超過1萬個iTaiwan（中央行政機關室內公共區域免費無線上網）提供的公眾無線網路服務，負責相關規畫與建置的國發會資訊處處長潘國才表示，目前iTaiwan透過驗證網頁來進行身分驗證，沒有啟用無線基地臺WPA2加密機制，因此也不會受到這波WPA2漏洞的威脅。

但潘國才以iTaiwan的設計為例，因為都是由全臺灣不同公務機關各自提供無線網路服務供民眾使用，國發會需要掌握的是使用者的身分，因此由國發會提供統一的網頁版身分驗證機制，確認身分後，就可以連上該機關提供的iTaiwan無線網路。因此，他表示，iTaiwan實際上沒有使用WPA2加密傳輸，所以這次的WPA2漏洞，不會對iTaiwan造成影響，但使用者一旦連上iTaiwan無線網路，基本上都是處於沒有加密的網路環境中。

「因為就現實操作層面而言，各個提供iTaiwan無線網路的單位，都不可能告知連網使用者，每一個不同無線基地臺的WPA2密碼，」潘國才說，如果每一個無線基地臺都設成同樣密碼，使用者就可以偷懶，不驗證身分就連網，也失去國發會要驗證身分的意義。

潘國才提醒，使用iTaiwan這類的公眾無線網路服務時，應該要習慣性到有採用HTTPS加密的網站瀏覽資訊或者是輸入個人資料等，才能確保使用者瀏覽的內容和輸入資訊獲得加密保障。

高雄市政府資訊中心主任劉俊傑表示，高雄市也提供iTaiwan公眾無線網路給高雄市民使用，採用iTaiwan後端的身分驗證機制，在前端網路並無法提供WPA2的加密傳輸機制，雖然不受這次WPA2 漏洞影響，但使用者在使用公眾無線網路時，的確需要特別留意是否在安全的網站，例如HTTPS加密的網站瀏覽資訊。