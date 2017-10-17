WPA2重大漏洞在10月16日晚上爆發後，不少廠商也迅速採取對策，或釋出更新，更有少數業者早在比利時KU Leuven大學資安研究員Mathy Vanhoef於8月Blackhat大會發表後，就展開修補動作。如OpenBSD專案早在8月30日就釋出了更新程式。

不過，多數網通廠牌、作業系統廠商大多是在10月16日Mathy Vanhoef證明了WPA2漏洞的攻擊手法KRACKs後，才加緊釋出更新。卡內基美濃大學軟體工程所CERT的漏洞資料庫網站應變中心也有整理一份各廠商WPA2漏洞更新清單，而開源社群則在GitHub上發起了一個廠商WPA2漏洞修補清單，我們彙整了這兩份資料，再加上其他來源，整理出目前最詳細的WPA2漏洞廠商修補進度，以及原廠修補對策的參考網頁。這些因應對策網址，也大多是未公布修補程式的業者，日後釋出更新程式的連結，可以不定期到這些原廠更新網頁來了解最新的修補程式釋出進度。

若廠商還沒有釋出更新，可以先使用VPN或HTTPS加密來防護傳輸的資料，網站配置上要確定開啟了HSTS才會強制使用HTTPS全程加密。以先採取一些緩解攻擊的作法，例如中繼用的Wi-Fi設備可以關閉用戶連線功能，或關閉802.11r（fast roaming）來減少受到影響的機率。

廠商名稱 WPA2弱點修補進度 更多資訊 進度更新 Microsoft 微軟 已在10/10的10月例行更新中修補WAP2（包括Windows和Windows Server各支援版本），10/16對外公告 參考連結 10/16 Google Pixel手機將率先於11/6修補，其餘Android OS則在數周內修補 非正式公告 10/16 Apple 只透露macOS、iOS、tvOS和watchOS已經修補了，但沒有透露更多細節 非正式公告 10/16 Aruba Networks 已釋出更新（ArubaOS,Aruba Instant,Clarity Engine,501 Wireless Client,AirMesh MSR） 參考連結 10/16 Cisco思科 先釋出少數產品的修補，陸續釋出更多修補，部分產品還在調查受影響情況，詳細更新清單請參考官方漏洞說明連結 參考連結 10/16 Cisco Meraki 公布受影響產品，預告MR25.7和MR24.11版將修補，但未公布釋出時間 參考連結 10/16 CZ.NIC Turris 正在測試hostapd修補程式 參考連結 10/16 Debian 已釋出wpa更新套件 參考連結 10/16 DrayTek 居易科技 公布DrayTek AP產品系列受影響，正在修補中 參考連結 10/17 Espressif Systems 已在Github上釋出更新（包括 ESP-IDF、ESP8266 RTOS SDK和ESP8266 NONOS SDK） 參考連結 10/13 Extreme Networks 公布受影響產品，預計10/20釋出更新 參考連結 10/17 Fortinet 已釋出FortiAP 5.6.1更新修補 參考連結 9/14 FreeBSD 受影響，正在撰寫修補程式 參考連結 10/16 Fedora 已釋出更新 參考連結 10/17 HostAP 已釋出更新 參考連結 10/16 Intel 已釋出網卡產品和AMT的更新程式 參考連結 10/16 Juniper Networks 釋出緊急因應措施，但還未修補 參考連結 10/17 LEDE(Linux嵌入開發環境) 已釋出修復版的快照，等待17.01.4版本正式發布 參考連結 10/17 Microchip 已釋出WINC15x0韌體更新，RN171 / RN131於10月底釋出，RN1810產品評估中 參考連結 10/17 Mikrotik 已釋出更新 參考連結 10/16 Netgear 部分產品已釋出修補，其餘陸續修補中 參考連結 10/16 OpenBSD 已釋出修補程式 參考連結 8/30 Peplink 公布受影響型號，預計2周內修補 參考連結 10/16 pfSense 已發布Bug，但還未修補 參考連結 10/17 樹莓派Raspbian 貢獻者已上傳Raspbian Jessie修補 參考連結 10/17 Red Hat RHEL6和RHEL7內有wpa_supplicant元件而受影響，正在修補中 參考連結 10/17 Rivebed 先公布受影響產品，正在修補中 參考連結 10/16 Ruckus Wireless 先公布受影響產品，以及將會提供修補的版本，但未公布釋出時間 參考連結 10/17 Sierra Wireless 先公布受影響產品，正在修補中 參考連結 10/16 Sonicwall 先公布受影響產品，正在修補中 參考連結 10/16 Sophos 先公布受影響產品，正在修補中 參考連結 10/16 SUSE 已釋出更新 參考連結 10/16 Synology 先公布受影響產品（DSM 5.2、6.0、6.1和SRM 1.1），正在修補中 參考連結 10/16 TP-Link 正在調查是否受影響 參考連結 10/17 Ubiquiti Networks 已釋出韌體更新 參考連結 10/16 Ubuntu 已釋出修補程式，包括17.04版、16.04 LTS版和14.04 LTS版 參考連結 10/16 Wi-Fi聯盟 正式公告資安漏洞，也提供弱點偵測工具給聯盟成員 參考連結 10/16 WatchGuard 已先釋出AP120、320、322、420產品更新，第二波產品修補將於10/30釋出 參考連結 10/15 Xirrus 正在修補中 參考連結 10/16 Zyxel WAP6405和WAP6804將於11月修補，其餘受影響產品將於明年1、2月釋出修補 參考連結 10/17

資料來源：http://www.kb.cert.org、https://github.com/kristate/krackinfo和各廠商官網