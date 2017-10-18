比利時研究人員揭露Wi-Fi主流的加密機制WPA2漏洞，駭客在Wi-Fi範圍內可對無線上網用戶發動攻擊竊取加密資料，在國內擁有超過400萬寬頻上網用戶、逾5萬個公共無線網路熱點的中華電信尚未修補漏洞下，恐讓數百萬用戶Wi-Fi上網曝露在攻擊的風險之下。

根據中華電信的財報資料，截至7月底為止，中華電信Hinet旗下有353萬光世代用戶，加上80多萬ADSL上網用戶，寬頻網路用戶共計超過430萬，中華電信為服務寬頻用戶，在用戶家中安裝俗稱小烏龜的機據機，新款數據機附帶Wi-Fi分享功能，用戶啟用該功能就能在家中使用無線上網，不需另外購買無線分享器。

此外，中華電信也提供公共無線上網服務CHT Wi-Fi，包括在戶外以中華電信的公共電話線路架設AP提供無線網路服務，以及與超商、連鎖速食店、連鎖咖啡店業者聯手，提供室內無線上網服務，總計全臺擁有超過5萬個Wi-Fi熱點AP。

這些AP若使用WPA2加密機制，不論用戶在家中無線上網，或是在戶外、咖啡店使用無線上網，駭客在Wi-Fi服務範圍內，可透過鎖定WPA2漏洞的KRACKs攻擊，取得原本受WPA2加密保護的資料。

對此，中華電信發言人沈馥馥表示，目前已收到漏洞的資訊，對於修補漏洞目前仍在和廠商瞭解中，還沒有更新的資訊。

在網路設備端暫時尚未修補漏洞前，中華電信已發出資安通報，提醒用戶可能的自保之道，儘量減少使用Wi-Fi無線上網，特別是在公共場所使用Wi-Fi服務，降低被駭的機會，可能的話以有線網路替代，若要使用無線上網，應避免以HTTP連線傳輸敏感的個人資料，儘量使用HTTPS傳送。

另外，由於各家業者正著手修補漏洞，除了網路服務商更新外，用戶也要密切注意各業者的裝置更新訊息，儘快更新韌體或軟體。雖然WPA2加密機制漏洞揭露後可能讓用戶曝露在攻擊風險，但由於Wi-Fi為無線區域網路，駭客必需可存取Wi-Fi服務才有攻擊的可能，中華電信建議民眾不要過度恐慌。

雖然駭客必需在Wi-Fi無線網路範圍內才可能發動攻擊，看似對公共場使用Wi-Fi的用戶威脅較大，但民眾在家中使用Wi-Fi無線上網也不可輕忽危險性，駭客不需要進入民眾家中，只要在目標對象居住地點的路邊可接收Wi-Fi服務的地方就能實施攻擊，民眾在家中無線上網可能在不知不覺中被竊取了機敏的個人資料。

同樣在國內提供FET Wi-Fi公共付費無線網路服務的遠傳電信表示，在10月15日得知WPA2漏洞消息後，已和設備商協商解決之法，設備商已在10月16日釋出新韌體，目前遠傳於門市及全虹門市，以及全家、萊爾富等便利商店合計共有7000至8000個AP，將儘快完成韌體更新。但不只是營運商設備需要修補，消費者的上網裝置也需儘快升級更新。

台灣大方面則至截稿前尚未回應。

在WPA2加密機制漏引發外界關注後，NCC周三發出聲明，將督促網路營運商對其在公共場所或提供用戶使用的Wi-Fi AP儘速說明更新軟體時程，網路設備商儘快釋出更新。

NCC也建議民眾使用Wi-Fi無線上網應有基本安全意識，避免在Wi-Fi連線下傳送機密的個人資料，儘量瀏覽HTTPS連線網站，業者釋出修補漏洞的更新後，民眾自行安裝的上網設備如Wi-Fi AP或終端設備手機、平板或電腦都應儘速更新。而在漏洞修補更新釋出之前，可多使用4G行動上網替代。