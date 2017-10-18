為實現智慧城市目標，國內縣市政府投入公共基礎服務建設，其中一項是在公共場所佈建大量的Wi-Fi熱點，讓民眾享受無線網路的便利性，但在Wi-Fi的加密機制WPA2爆發漏洞後，政府的公共無線網路服務是否受到影響，引起了台北市、新北市、臺中市、高雄市等地方政府的關注。

台北市政府昨天已回應請北市Taipei Free無線上網服務營運商關注這項漏洞的影響性，而新北市、臺中市政府也在今天先後回應基於加強資訊安全，已開始關注及評估漏洞的影響。

與台北市形成共同生活圈的新北市，不少民眾可能每天在台北、新北市之間往來通勤，不論是上班上課、外出辦公都可能使用到公共無線網路服務，新北市提供的New Taipei公共無線網路服務是由中華電信等多家廠商合作，無線熱點涵蓋新北市各區公所、圖書館、博物館、戶所等公共場所，共佈建1477個無線上網熱點，迄今已累計有超過5126萬人次使用。

本周WPA2加密機制漏洞揭露，新北市政府已在10月17日獲得消息，新北市資訊中心表示，初步已先對國外揭露的漏洞資訊分析瞭解，New Taipei使用HTTPS網頁加密，沒有受到WPA2加密技術弱點的影響，但仍會要求合作廠商密切注意相關的資安議題發展。

至於臺中市所提供的iTaichung公共無線網路服務，臺中市政府資訊中心主任黃惠敏表示，在得知WPA2加密機制有漏洞後，市府一方面關注整合iTaichung身份認證的國發會動向，以瞭解國發會是否發出供各縣市政府參考的漏洞因應措施，也已請中華電信全面盤點設備，評估漏洞對網路設備的影響性。

iTaichung是由中華電信負責維運，在臺中的公共場所部署了1065個AP，設置於臺中地區的交通轉運要道、臺中公園、文心森林公園、超商等地點，從民國102年推出以來，iTaichung累積使用人次累積已突破2100萬人次。