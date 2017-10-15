資料驅動治理，讓數據說話

不只是警察要講究證據、科學辦案，現在連政府施政，都要懂得善用各種資料、數據、情資來輔助，從中找出政策施力的焦點，更能對症下藥，優化施政順序，甚至能更快發現過去看不到的新機會。這不只是推動開放資料的下一步，更是邁向數位政府施政的新思維