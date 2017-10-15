資料驅動治理，讓數據說話
不只是警察要講究證據、科學辦案，現在連政府施政，都要懂得善用各種資料、數據、情資來輔助，從中找出政策施力的焦點，更能對症下藥，優化施政順序，甚至能更快發現過去看不到的新機會。這不只是推動開放資料的下一步，更是邁向數位政府施政的新思維
數位政府決策要有新思維，讓數據帶頭說話
政府其實很早就開始利用資料來決策，但是，現在必須比以前更加重視，因為，善用資料，可以讓政府做到以前做不到的事，服務到以前服務不到的人、蒐集到以前蒐集不到的資訊
【專家建言】中華民國 App 跨界交流協會理事長陳坤助：政府想要做好資料治理，應該學會先放手
資料治理要發展起來，應優先建立資料經濟圈，形成不同資料應用產業，才有助政府資料輔助施政
【資料治理怎麼做】環保稽查也要科學辦案，環保署靠AI才識破不肖工廠排污
不肖業者常以各種取巧、偽裝來規避稽查員蒐證和抽查，環保署改從大量監測數據中，靠機器學習分析污染排放規律，並鎖定可疑區域，幫助稽查員找出關鍵稽查時機，現場人贓俱獲，逮住不良工廠暗夜偷排廢氣
【資料治理怎麼做】災防科技中心讓全民變成政府災情蒐集器，掌握未知災情再早一步
政府災害應變也結合社群輿情救災，即時掌握全臺救災情資，來縮短災情通報時間，讓指揮官可以迅速調度各單位人力支援救災
【專家對談】資料治理是政府開放資料的下一步
政府開放資料的成績看似表現亮眼，但歐、美等國政府 早已轉向資料治理更大的方向前進，臺灣如何趕上？甚至不只是開放資料，還能再更一步呢？
【資料治理怎麼做】北市家暴地圖將危險熱區視覺化，讓預防宣導更能對症下藥
臺北市家防中心利用整年暴力案件資料建立全北市12個行政區共456個里的家暴風險熱點，來決定防治宣導政策方向，讓民眾更有感
【資料治理怎麼做】臺中市政府超越數據框架發現隱藏情資，讓交通管理不再是難題
除了分析既有的交通數據，臺中市還率先全臺加入機車流量數據，今年交通事故下降率成功位居六都第一，甚至還靠上億筆乘客搭乘數據，採用跳蛙式公車路線規畫提升效益
【資料治理怎麼做】臺南市靠科技防疫對抗登革熱，更結合大數據找對潛在疫區
為了有效控制登革熱疫情，臺南市衛生局去年開始打造了一個登革熱情蒐平臺，能即時掌握疫情分布，更借助大數據來找出關鍵疫區，防止疫情擴散
農委會實現農業地籍圖資一條龍，4萬公頃農地濫用徹底曝光
行政院農委會資訊中心主任蕭柊瓊表示，打造農業地籍圖資平臺最大的好處，可以套疊其他像是水域圖、航照圖等圖資，可查詢各縣市農地非法使用狀況，並由中央與地方政府出面拆除非法農舍及違法工廠
勤業眾信：擁抱資料治理靠345對策，第一步先定義問題
勤業眾信提出了一套政府成功擁抱資料治理的方法，可以從3大重點方向切入，按照4階段資料治理歷程進行，並落實5大建議