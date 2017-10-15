資料驅動治理，讓數據說話

不只是警察要講究證據、科學辦案，現在連政府施政，都要懂得善用各種資料、數據、情資來輔助，從中找出政策施力的焦點，更能對症下藥，優化施政順序，甚至能更快發現過去看不到的新機會。這不只是推動開放資料的下一步，更是邁向數位政府施政的新思維

新聞

數位政府決策要有新思維，讓數據帶頭說話

政府其實很早就開始利用資料來決策，但是，現在必須比以前更加重視，因為，善用資料，可以讓政府做到以前做不到的事，服務到以前服務不到的人、蒐集到以前蒐集不到的資訊

文 /余至浩|2017-10-15
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