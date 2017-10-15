不同於政府近年來開始看重資料來輔助政府施政的作法，想要朝向資料治理來前進。中華民國 App 跨界交流協會理事長陳坤助反而建議，「政府不應該做太多，而是該學會放手，」讓民間自己來幫忙，才可以做得更輕鬆，甚至也能夠建立一個真正的資料經濟生態圈。

陳坤助表示，政府部門經常都會有一個迷思存在，就是「政府如果不做，就會被批評沒做事」，所以什麼事情都要自己跳下來擔，以資料治理來說， 陳坤助表示，政府自己來做資料治理不是不行，只是以往推動的速度都太慢，像是電子化政府等，大約都是每隔10～20年才會前進一些，沒有辦法一次「大躍進」，他解釋，原因在於，政府都是以公務預算投入執行，並以單一的觀點或政策來推動，導致只會有一種資料治理的樣貌，而缺乏多樣性，並無法真正建立起資料治理的良好環境。

中華民國 App 跨界交流協會理事長陳坤助建議，政府推動資料治理不應該做太多，而是該學會放手，讓民間自己輔助，才可以做得更輕鬆。

政府想做好資料治理，得要靠民間的力量輔助

「政府應該藉由民間力量輔助政府施政，而不是全部都靠自己單打獨鬥」，陳坤助表示，政府應該學會放開手，讓民間來幫助政府來做，政府可以回歸自己原來的工作，「就是蒐集資料和提供資料」，以天氣資訊App來說，他表示，如果政府自己來做，就只有一種選擇可能，可是若是將資料開放出來，讓民間公司來接手，就可以有數十種的選擇，民眾可以自己選擇他喜歡用的那一個。

對於政府發展資料治理的下一步，陳坤助也建議，應該優先建立一個資料經濟的生態圈，可以讓民間企業使用自己的私資料或政府資料，來發展不同的資料經濟產業，陳坤助也以開放資料來舉例，假設一個政府開放資料平臺，是可以有不同的民間企業，來提供政府資料上架的服務和維護，等於是，政府手上就會有很多個平臺工具可以選擇，而不會只有一個。

若以數位化政府來說，陳坤助表示，以前政府常被批評資料沒有數位化，只好自己下來做，可是假設有幾家民間企業，原來就是從事將傳統紙本變成數位的產業，其實政府可以進一步投入資源來扶植，讓這些資料產業可以發展起來，當越來越多來自不同領域的資料經濟產業出現時，就會逐漸形成資料經濟生態圈，進而有助於政府來推動資料治理。

有了民間的力量來輔助政府施政還不夠，要做好資料治理，陳坤助認為，政府內部體制也必須要逐步改善才行。

陳坤助也提到，政府資料治理跟管理不同，資料管理是將資料存好、放置好，方便存取使用，但資料治理就牽涉到人員、法令、機器、技術、行政流程等等。

以人來說，陳坤助表示，像是政府的行政業務部門，必須將資料使用納入業務核心一環；採用機器與先進技術，則是應該用來提高網路服務應用，提供更便民服務；在法令部分，他提到，目前政府雖然有一套資訊公開法，但針對開放資料，只有一紙行政命令，而沒有法源依據，對機關並沒有真正強制力。另外在行政流程部分，要讓跨部門之間資料取用可以更方便，必須建立一套政府資料產生、蒐集、和儲存的完整流程。陳坤助表示，這些部分都必須要逐步同步一起改善，「但真正目的，不是要讓政府來做開放資料或資料治理，而在於增進政府施政的效能，才能提高全國人民的福址。」他說。