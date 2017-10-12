臺中市早在2013年就開始投資網路基礎建設，近年來積極規畫建立推動智慧城市的組織和示範區，目前預計籌備成立數位治理局，要用藉著分析城市的大數據，整合資源制定更合適的決策，也能提供市民更好的數位服務。

臺中市政府數位治理局籌備處執行長蕭景燈認為，資料治理即是政府將內部管理和外部服務所產生的資料，透過儲存、分類、運用，重新創造出新價值，用來輔助政府決策、預測大環境走向，更進一步，可以將去識別化後的資料開放，提供市民利用自己的創意，開發出新應用。

臺中市2015年交通事故比率是全臺平均值的2倍以上，透過分析車流數據重新調配車道，今年臺中A1事故（人員當場或24小內死亡）下降率，拿下六都第一。目前臺中市政府先將大數據分析，應用在交通管理和警政管理上。

首創高風險路口整合平臺，掌握交通狀況降低事故傷亡人數

近來臺中市交通局與警察局合作，建立「高風險路口整合平臺」，整合交通相關數據，分析呈現肇事斑點熱區圖、碰撞構圖分析、事故統計圖表等，這些分析結果不是只提供給市府內部，就連一般民眾，也能在市府的網站和App上獲得相關資訊。

過去，即使臺中市交通局每年都有統計分析交通事故的相關資訊，但由於分析的結果並沒有事故細節，只能得到肇事主因是未依規定讓車，不過，透過高風險路口整合平臺，交通局就更能掌握車禍樣式、時間、車種等細節資訊，來研擬不同的情況的因應策略。

更具體來說，平臺的事故碰撞構圖會以圖像呈現，若是後車碰撞前車，會有箭頭標示，如此一來，不只能夠讓內部人員提升辦事效率，也能方便臺中市各單位的溝通。

臺中市政府內部擁有數據分析的工具，就能分析道路車輛流量來調配車道，也在易肇事熱區設置太陽能LED警示燈後，並每個月於網站上公布十大易肇事路口，提醒民眾車禍的高風險路段，交通局表示，目前臺中市交通事故傷亡人數已逐漸降低。

除了分析現有的車流量的數據，臺中市政府更在2016年推出了「Tag Motor」計畫，領先全臺率先將機車車流數據，也加入交通數據來分析，招募上千名機車騎士，在車身貼上感應貼紙，當機車行經臺灣大道、中清路與五權西路上的偵測點時，相關行車數據就會匯入資料庫，以便偵測機車流量。

從上億筆搭乘數據，找出最佳的跳蛙式公車設站路線，900路公車從70個停靠站縮減到30個，從臺中火車站到豐原高中行車時間也因此縮短了20分鐘，900路公車還得到公車界「自強號」的稱號。

分析上億筆公車搭乘數據，找出更快速的新路線

臺中市不但用數據處理棘手的交通事故問題，也用數據來優化公共運輸工具的規畫，目前臺中市公車電子票證刷卡率高達到97％以上，光是一年就有上億筆的市民搭乘數據，臺中市交通局分析乘客上下車時間、起訖點、搭乘人數等資訊，分析出許多有用的參考依據來重新規畫公車路線，像是前30大站、尖峰搭乘時間等。

因此，臺中市從2015年開始建置公車大數據資料庫，與亞洲大學及中興大學合作成立「台中市智慧交通大數據研究中心」來分析這些數據。也進一步作為改善市公車路線的參考。

以往的公車路線多半是由道路附近的居住密度、社經發展，來規畫停靠路線，舉例來說，百貨公司、市場、醫院、學校等人流聚集的地方，公車站就相當密集，雖然對多數居民而言相當方便，公車也有不錯的獲利，但是，臺中市分析公車搭乘數據後，才發現只有少數個大站的搭乘人口較多，除了某些路段乘客較多，其他路段根本沒人搭乘。

因此，臺中市交通局將一些沒有乘客搭乘的路線重新規畫，調整到有更多搭乘需求的路段。臺中市交通局認為，過去公車業者是依照自己的經驗，規畫出高營利的路線，不願意輕易改變已規畫好的路線，現在有了精確的資料來當佐證，能夠更容易地說服公車業者，配合路線調整規畫。

2016年3月開始，搭乘從臺中火車站到豐原高中路線的乘客，可以明顯感受公車行車時間縮短了20分鐘，900路公車還因此得到公車界「自強號」稱號。

臺中市政府將原本停靠將近70個站的路線重新規畫，採取跳蛙式公車路線規畫，只選擇前20個載客量較大站點和必要停靠的學校來設站，全線站牌只有30個，比過去少了一半以上，也大幅縮短了公車族的通勤時間。

除了通勤時間大幅減少之外，尖峰時段的公車班次也變得更密集了，臺中市政府持續採用跳蛙式的公車路線規畫，除了900路公車，另外也推出500 路和700 路幹線公車，都是採取相同的模式來規畫新路線，蕭景燈表示，規畫路線的模式能有這麼大的轉變，大數據分析扮演了非常關鍵角色，因為有資料分析的結果，才能了解到以往不知道的訊息，改善政府的規畫和政策。

臺中市政府目前先將大數據分析的結果，應用在交通管理和警政管理上，甚至，臺中市還整合多項城市中的數據，即時監控道路交通量、交通事故、火災等資訊，以便應變緊急事件，並預計成立數位治理局，以一級機關的層級整合數據和資源，制定更合適的決策。（圖片來源／臺中市政府）

政府提升管理效益有新方法！IT從支援變決策關鍵

「IT 從支援角色變成策略角色的關鍵。」蕭景燈表示，近幾年軟硬體的技術的發展已證明 IT 能夠成為決策的中心，過去政府機關以業務為核心，IT 僅是從旁輔助，基本的e化僅做到將紙本的作業電子化，進階則是將原有業務發展為資訊系統，每個資訊系統，以配合該項業務為主，往往每個服務都是獨立的，資料當然不連貫、不互通的，後續的系統整合工作，也會變得相當繁雜。

不過，現在政府資料治理開始從數據驅動的角度出發，以數據為中心，發展出可以橫跨不同服務和應用的系統，舉例來說，政府報稅的資料若是能將保險理賠的收入也整合在一起，則可以分析可能民眾看牙醫的保險申報最多，進而改善社會福利的政策。

蕭景燈表示，臺中市政府預計成立數位治理局的初衷即是，期望以更高的層級，統整各個管道收集的城市的數據，由於許多政策的制定，都需要跨單位的合作，一同討論和推動，因此藉由數位治理局的層級，整合數據和資源，能夠提供給市府內各個單位，依照各單位的業務需求，加以創造出多元的運用。

「政府的管理要提升，不能不用IT！」他認為，政府的角色是服務民眾，無非是朝向效率提升的目標前進，公務人員的員額不會大幅增加，服務的民眾雖然沒有變多，但是人類的移動越來越快所產生的活動越來越多，民眾對政府單位的期待也日漸增高，只有運用 IT 才能優化政府服務，做出適當的決策與合理的資源分配。

因此，政府資料治理在近幾年變得越來越重要，善用數據分析來協助制定決策，已經是不可或缺。再者，許多重複性高的作業，用數據分析來判斷，通常比人的判斷還要準確，以前許多決策都是靠經驗判斷，或是用猜測的，有了數據支持，讓政府制定政策能夠落實透明化，還能達到可苛責性。

他建議，政府機關採用資料治理的方式來管理，且部門內部要設計一個符合組織的資料生命周期流程，部門就能清楚地分配每位成員的工作，也需要了解業務面的人一同參與。