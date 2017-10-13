兩年前，臺南市登革熱疫情大爆發，從入夏到年底，累積超過2萬多名確診病例，更造成112人死亡，儘管後來疫情逐漸獲得了控制，但隔年4～5月，又有重新復甦跡象，有了之前的慘痛經驗，臺南市政府不敢稍有大意，不只成立登革熱防治中心，更借助大數據分析來防疫，即時掌握疫情分布，甚至在還沒有疫情爆發前，就早一步進行風險管控，找對關鍵疫區，提前展開防疫，成功將登革熱完全根除。

「登革熱疫情的控制，時間很關鍵」，臺南市登革熱防治中心資訊組組長吳坤憲表示，病媒蚊的防疫工作就是在搶時間速度。一隻斑蚊蚊子，從孑孓變成可以叮咬人的成蚊，只須7天，所以只要政府的防疫動作一慢，疫情馬上會迅速蔓延開來，可是偏偏以前政府蒐集疫情情報的速度都太慢，「如果想知道現在疫情擴散的情況，最少得等上7天。」他表示。

吳坤憲指出，這是因為過去調查疫情的方式，得由全市37區衛生所人員，先將家戶病媒蚊調查資料取得後，再以傳真或E-mail的方式，回傳到防治中心來彙整並製作成報表，這段資料往返和作業時間，通常需要1週，所以防疫人員要是想知道，現在登革熱疫情持續蔓延的情況，最快也要7天之後才知道，若等到這時才反應，政府的防疫動作就會太慢，以致於過去一直沒有辦法很有效的控制住疫情爆發。

為了能夠縮短防疫應變時間，吳坤憲表示，衛生局在去年8月建立了一個登革熱地理資訊平臺，改採自動化的方式作業，將原來分散到各區所的登革熱調查資料，統一集中匯整到同一平臺來進行追蹤管理，以減少資料來回時間，讓資料的取得更即時。他表示，衛生所人員只須將當天調查的資料匯入系統，防疫人員就能夠馬上看到，「以前是每周才看一次，現在是可以隨時監看」，吳坤憲表示，只要一收到資料，防治中心的電腦螢幕上，就可以即時顯示各區病媒蚊調查分布情況，讓防疫人員掌握疫情的速度變更快，可以立即針對有擴散疫情的重點區域，來加強孳清工作，防疫反應不再慢半拍。

衛生局打造的這套登革熱地理資訊平臺，不只蒐集了家戶病媒蚊調查的資料，也匯整了所有與登革熱疫情相關的資料，包括了個案病例、疫情調查、孳生源列管、病媒蚊管理，誘卵桶、噴藥，以及民眾與醫院通報等資料。

吳坤憲表示，這些資料蒐集起來後，也會用於資料分析，並以視覺化地圖方式來呈現，像是在地圖上能依疫情嚴重高低而以不同顏色來區分，還可以依時間，來動態顯示各區域疫情變化及分布狀況，例如，可以依不同時間的病媒蚊指數高低，來查看各個疫區噴藥後的實際效果，也可以依據疫情擴散的範圍，來及早派員進行噴藥動作。

臺南市衛生局在去年8月建立了一個登革熱地理資訊平臺，並透過大數據來分析大量疫情資料，成功幫助防疫人員預測可能有擴散疫情的重點區域，來加強孳清工作，讓防疫不再慢半拍。（圖片來源／臺南市登革熱防治中心）

用大數據找出潛藏的病媒蚊孳生源頭，及早一步清除

即使是沒病例出現時，平時的風險管控也很重要，必須要針對可能孳生病媒蚊的風險區進行追蹤列管，只要一有潛在風險，就可以馬上動員派人去做孳清，甚至在防疫登革熱的過程中，防治中心還找來了成功大學研究團隊合作，借助大數據來分析誘卵桶的卵粒資料，幫助防疫人員可以更快找到潛藏的病媒蚊孳生的源頭，以控制產卵的孳生源。

不只有會叮人的病媒蚊才危險，蚊子的卵也是個隱性的風險，代表之後可能會爆發的潛在疫區，所以平時臺南市防疫人員也會預先到各區里放置誘卵筒，讓蚊子可以在上面產卵，並定期進行清除的動作。

吳坤憲表示，目前全市共設有將近3,000個誘卵筒，平均每周可以取得4～5萬顆蚊子卵粒，這些蒐集到的誘卵筒卵粒資料，經過大數據的分析，也成功的幫助防疫人員，預測接下來可能是潛在高危險疫區的分布熱點，搶在登革熱疫情延燒之前，就先一步找到關鍵疫區，加強防疫工作，阻止疫情擴散開來。

2015年臺南市登革熱確定病例數曾高達22,761例，到去年已經大幅減少到只剩下8例，吳坤憲表示，今年臺南的雨量和氣溫變化，其實和2015年疫情大爆發時的環境很接近，如果在一開始4、5月疫情剛出現時，沒有很快的控制住，9月疫情很有可能就會大爆發，但後來靠著結合科技防疫的方式，最後才可以有效控制住疫情。

不只是利用大數據防疫，防治中心接下來還要結合更聰明的智慧捕蚊燈，來蒐集蚊媒資料，並透過大數據來分析蚊子的特性，來了解不同環境下蚊子的行為差異，以找出可以提高防疫功效的更好作法。（攝影／洪政偉）

利用智慧捕蚊燈蒐集資料，幫助掌握蚊子習性

不只是利用大數據防疫，吳坤憲表示，接下來還要結合更聰明的智慧捕蚊燈，來蒐集蚊媒資料，透過大數據來分析蚊子的特性，來了解不同環境下蚊子的行為差異，以找出可以提高防疫功效的更好作法。

這個智慧捕蚊燈，外型近似市面上的吸入式捕蚊燈，不過內建有光度或影像辨識感測器，也有具備連網的功能，只要每抓到一隻蚊子，就會即時的將蚊子的資料回傳到後端的大數據分析平臺來分析。

目前這個智慧捕蚊燈可以蒐集的資料，包括了放置地點附近的蚊子數量、出沒次數，以及時間分布等，另外也能夠利用影像辨識的方式，來分辨出蚊子的種類，例如屬於的是埃及斑蚊，或是小黑蚊等。

吳坤憲表示，這個智慧捕蚊燈因為是可以即時的蒐集蚊子資料，比起過去的誘捕筒，需要每周才取得一次資料，收到資料的速度變更快，可以馬上進行分析，而且除了可以放在戶外，也能夠在室內來放置，可以進一步讓防疫走進到居家環境。而透過這些蚊子資料的蒐集和分析，也能夠反應出不同地區可能潛在的病媒蚊風險。吳坤憲表示，今年9月先在30家店家展開小規模的測試，之後也計畫在臺南5大觀光商圈部署200個以上的智慧捕蚊燈。