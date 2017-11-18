歷經一波三折，Java SE 9終於在9月21日正式釋出了，從語言層面來看，Java SE 9似乎沒什麼太大變化，不過，你知道下個版本的Java SE版本號可能會是18.3嗎？還有，為什麼更新完JDK之後，IDE就整個無法開啟了？

別忘了，Java SE 9的重大特性之一是模組化，JDK/JRE也因應而做了重新架構。

下個版本是Java 18.3？

在Java走過二十多個年頭的這段期間，JDK曾經有過一些重大的版本號變化，第一個重大版本變更是J2SE 1.2，這個版本就是老一輩Java人最熟悉的Java 2，過去臺灣昇陽舉辦的Java Two研討會也是以此為名，一些開發者口中始終改不了口的J2EE，也是基於此版本，可見此版本之重要性；版本號大躍進，第一次則是發生在J2SE 1.4直跳J2SE 5.0，這是為了彰顯這個版本與之前版本有極大不同，像是語法上的簡化、增加泛型、列舉、標註等重大功能。

然而，J2SE 5.0這版本號又是2又是5的，令人困惑，因而2006年底發表的Java SE決定不再帶有2這個名稱，簡稱Java SE 6，之後版本就基於重大特性，分別又發表了Java SE 7到Java SE 9。

平均來說，在Java SE 6之前，約二年左右會發布Java重大版本，中間則會有一些為了修正臭蟲、安全性而發布的小更新版本。然而，從Java SE 6之後，由於營收、併購或技術、安全性修正等因素，使得發布時程變得沒有規律，經常就是一延再延，重大特性也就被一推再推地放至下個版本，像是Java SE 7的Lambda與Jigsaw，一開始被推至Java SE 8，後來Jigsaw又再度被推延至Java SE 9。

然而，除了重大特性之外，還有許多對開發者有用的小特性，也因此被迫隨著重大版本才能釋出，為此，Oracle的Java架構長Mark Reinhold，在2012年就曾因Jigsaw無法實現於Java SE 8時希望，未來Java的發布可以是基於時間而非基於重大特性，以半年為週期，持續發布新版本，讓一些有用的小特性（例如jshell這種），也能在這些新版本被開發者使用。

因此，從Java SE 9之後有了新的版本號時間軸，Oracle在〈Oracle Java SE Support Roadmap〉（https://goo.gl/7Civd5）指出，未來新的版本號會是基於$YEAR.$MONTH格式，例如，下個版本預計會是2018年3月釋出，因此版本會是Java SE 18.3，以後若發現不是Java SE 9字樣，而是Java SE 18.3這類的字樣，就不要太訝異了。

這樣的版本號模式，對Java來說，有些新鮮，然而，有些語言就是採持續而頻繁地釋出新版本，像是Go語言，而基於時間、非基於重大特性來釋出的軟體，最典型的範例就是Ubuntu。

未來，Java SE 18.3等版本將會是短期支援版本，〈Oracle Java SE Support Roadmap〉指出，在下個小版本釋出後，上個版本就不再維護，使用者要趕快更新版本，Oracle也有Java SE的長期支援版本，三年為週期，可透過Oracle Java SE Advanced、Oracle Java SE Advanced Desktop，或是Java SE Suite取得，另外，Java SE 8會是長期支援版本，將支援至2022年。

JDK/JRE重新架構了！

跟過去安裝完JDK不同，在更新為JDK9之後，有可能發生的最差情況是，IDE等相關開發工具完全無法啟動了，這是因為Java SE 9重新架構了JDK與JRE的實體結構，如果開發工具會試圖尋找rt.jar、tools.jar之類的檔案，很抱歉，JDK9/JRE9中沒有這些檔案（或其他相關目錄），你得升級開發工具至可以支援JDK9/JRE9的版本。

Java SE 9支援模組化，而JDK/JRE本身也為了模組化而重新架構，首先，JDK本身的私用JRE（Private JRE）沒有專屬目錄——Java SE API實作原始碼的部份，改放到lib中的src.zip，而其中細分為java.base等各個模組，若要找到想察看的原始碼，得先知道它們被歸到了哪個模組，之後才是查看對應的套件。

rt.jar、tools.jar之類的檔案，由什麼取代了呢？在JDK中有個jmods目錄，裏頭有一堆.jmod檔案，主檔名為模組名稱，目前它是使用zip格式（未來可能會變更），使用解壓縮軟體開啟對應的模組，就可以察看其中的.class檔案，JMOD檔案對應JAR檔案在編譯時期的角色。

Java SE 9模組平臺系統為了改進效能、安全與維護性，在執行時期會使用模組執行時期映像檔（Modular Run-Time Images），又稱JIMAGE，無論是JDK或公用JRE（Public JRE）的目錄，都會有lib目錄，其中有個modules檔案，若使用javac編譯時加上-version，就會看到執行編譯的過程中，從modules載入了module-info.class及相關類別，modules檔案包含的是.class檔案的執行時期格式，也就是，相當於JAR的.class在執行時期載入JVM之後的角色。

JAR/JMOD/JIMAGE？

身為Java開發者，對於JAR（Java Archive）檔案應是相當熟悉，JAR檔案可用來封裝.java原始碼，或者是編譯好的.class，可以用在編譯或執行時期。

在JDK9中，JAR依舊可以使用，更進一步地用來封裝模組，另外，也支援多版本JAR（Multi-release JAR），可以在JAR檔案中，封裝針對不同JDK的.class檔案，讓新版JDK使用新的.class，而舊版JDK使用舊格式.class，詳情可參考〈JEP 238: Multi-Release JAR Files〉（https://goo.gl/HgcrPG）。

JDK9也引進了新的JMOD格式來封裝模組，目的在於可以處理比JAR更多的檔案類型，像是原生指令、組態檔等，有些文件將JMOD描述為擴充版本的JAR，可以使用JDK9附的jmod工具程式來建立、查看或取出JMOD檔案的內容，在編譯或鏈結（link）時，也就是使用javac或jlink工具程式時，可以指定--module-path引數至.jmod檔案所在路徑，然而執行時期不支援JMOD檔案。你可以查看〈jmod〉（https://goo.gl/pZyQKr）瞭解如何使用jmod工具程式。

在執行時期，JDK9使用的是執行時期映像檔，可以使用JDK9附的jlink工具程式，建立一個專用的執行時期映像檔，其中只包含你指定的模組，使用jlink時的模組來源，可以是模組化的JAR，或者是JMOD，建立後的目錄中，會有java等工具程式。

如果執行時期映像檔中，包含了進入點模組（建立.jmod時可使用--main-class指定），只要執行jlink建立的目錄中之java，並使用-m指定進入點模組名稱即可。而且，執行時期映像檔只用於執行時期，無法用於編譯。你可以查看〈jlink〉（https://goo.gl/bcT8Lx）瞭解如何使用jlink工具程式。

因而JDK9之後，有三種方式可以發布你的程式庫或應用程式。如果只是希望客戶端使用應用程式，發布jlink建立的東西就可以了；如果希望客戶端可以自訂執行時期映像檔，那麼可以發布JMOD；如果是給開發者使用的程式庫，建議採用支援模組化的JAR檔案。

而正如我先前專欄〈Java 9模組化概觀〉中談到的，未來的Java開發生態中，類別路徑應會逐漸淡出，新開發的專案建議採用模組化，並改用模組路徑指定程式庫來源。

不是裝好就沒事了

以往在更新JDK後，相關的開發工具，基本上應該都可以運行而不會有太大問題，然而在更新JDK9之後，若你的開發工具連開都開不起來，別急著對JDK9開罵，先瞭解一下JDK9本身做了哪些改變，然後看看這些工具有沒有更新至支援JDK9的版本。

畢竟JDK9的重大特性就是模組化，也就因此JDK/JRE本身也做了重新架構（正所謂吃自己的狗糧），對於JDK9來說，不能存著裝好就沒事的態度，藉由瞭解JDK9本身如何重新架構，進一步地就會瞭解到JAR的變化，以及JMOD與JIMAGE的存在與目的，對於未來開發程式時如何因應模組化以及如何發布，也就能夠有更深的認識。