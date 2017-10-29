在Minecraft的世界中，每個人可以選擇自己想要擔任的角色，像是當個魔物獵人、旅行家、深海探險者或者是建築師，你也可以自訂規則，既然如此，身為開發者的我，可以選擇的角色之一，就是當個程式設計師在Minecraft中玩弄魔法！如果是你，又會有什麼想法呢？

Minecraft模組或plugins？

跟著女兒玩弄Minecraft一段時間後，逐漸對於重複性的挖掘、使用方塊一個一個來建築感到一絲絲的不耐，比方說為了想增加村民來蓋幾個豆腐房，動作其實都是相同的，這不能自動化嗎？有沒有方法改變一些參數，就蓋出不同的豆腐房？嗯？這需求有點像是先前玩3D建模時的想法？這不就是對於手動建模的不快感嗎？這麼一想就對了，Minecraft中這些動作，正像是在進行3D建模啊！？

既然如此，那就來試試在Minecraft中進行3D建模吧！這麼一來，開發者在Minecraft中，不就是個魔法師了嗎？在調查了如何對Minecraft做程式設計後，正如先前專欄〈找樂子的程式設計〉談到的，設計上主要可以有模組與plugins兩種方式，為了省去探尋模索的時間，我決定尋找相關書籍，以便系統性地瞭解整個開發概貌，而臺灣有《Minecraft模組設計》與《Minecraft新魔法》兩本翻譯書可以參考，前者使用Java來開發模組，後者使用Python來撰寫plugins。

實際上，兩本在Minecraft的版本都有些過時了。前者使用Forge 1.8，因此若想針對目前最新的1.12撰寫模組，會需要用到既有的Java開發經驗，來自行調整書中API的變更；後者使用的是Python 2.7，基於舊版本的Bukkit伺服端與RaspberryJuice，實際上，現在可以使用Python 3.x來開發了，類似地，為了自行更新書中的過時資訊，對Python要有一定程度的認識。

就撰寫程式時的API來說，使用Python來撰寫plugins會比較簡單，而且Minecraft版本變更之後，plugins的程式碼相對來說，比較不需要變更，但在兩本書都看完之後，最後我仍是選擇使用Java來開發模組，一是本身對於Java的熟悉度仍是大於Python，二是Forge相對來說比較活躍（然而它並不是模組開發的唯一選擇），三是考量到Minecraft本身就是用Java開發的，設計時若想要有進一步的彈性，使用Java應該會有其優勢。

Minecraft與程式教育

由於看書一向都有閱讀序言的習慣，兩本書的序言都很有趣，《Minecraft模組設計》其實是爸爸與兒子合寫，一開始是兒子解決模組安裝的問題，問了身為Java開發者的老爸該怎麼解決，後來兩人一同學習如何開發模組，從而開始舉辦研習營，教小朋友如何開發Minecraft模組，這些小朋友都很熟悉Minecraft，有的玩了兩年了，有的甚至每天玩兩個小時以上，一開啟Minecraft的話題就停不下來，從而進入了想要對Minecraft控制更多的世界之中。

我想到了朋友圈裏，幾個在教育界，特別是在大學任教的朋友們都曾提到過，每當問到學生有沒有想寫的程式，大多不知道有什麼題目可以寫的，讓他們找找開放原始碼方面的專案，又多半不知道從何開始，通常就是沒有想法，沒有足夠的基礎而卻步不進，更重要的是，沒有感興趣的題目。

《Minecraft新魔法》的前言中談到，作者是在電腦教室中，從一個學生玩弄的遊戲中首次接觸到Minecraft，這個場景我有幾次經驗，在幾次到學校擔任業師的機會裡，每次課程進行時，總是會有學生埋頭苦練眼前的遊戲，整個課程從開始至結束，可以完全不抬頭看你一眼。

這對許多講師而言，應該是個感覺滿不好的場面，然而作者從學生玩弄的遊戲中看到了可能性，最後在學校建立了Minecraft伺服器，讓學生競賽，指派團隊任務，接著開始有了程式設計，有學生開始建立建造房屋的腳本，更多複雜的自動化開始進行，最後他們在Minecraft裏完成作業，提出作品來獲得評分，讓整個程式設計的學習，似乎變成了很自然的過程。

也許可以在一開始就鼓勵學生來寫個遊戲，不過，要我從無到有寫出一個遊戲，其實也不知道該寫什麼遊戲。然而，談到為什麼我會想在Minecraft中寫點東西，應該是因為我也玩了好一陣子，在玩的過程中有一些想法，而遊戲本身有既有的基礎設施，我可以在上頭疊加這些想法，光是想到在這基礎上實現想法的那一刻，就會覺得非常有趣。不過，這種方式在臺灣的學校裏實行，應該會有很大的困難度，光是課程中，讓學生先玩某個遊戲玩到爽、玩到有想法，大概就會被一堆家長反對吧！

雕琢3D建模程式庫

在玩弄Minecraft的過程中，我產生的想法就是，來打造個3D建模程式庫吧！實際上，若使用Python撰寫plugins，可以直接使用Microcraft API的擴充模組minecraftstuff，裏頭就提供了繪圖API，如果是使用Java開發模組的話，應該也有類似的程式庫才對，不過，我又有了自己打造輪子的想法。

畢竟也有一陣子沒用Java來寫點東西了，想試著用這個題目來抓回一點寫Java的手感，因此，雖然想寫的功能很多，然而功能達標的進度很慢，大多數的時間，我都是在做些調整變數名稱、抽取方法、調整參數個數與位置、抽取共同行為等重構，或者是調整程式碼的上下文、風格等，從可讀性的角度來處理等，很有趣的一個感覺，我在寫著3D建模程式庫，然而，我卻是在雕琢程式碼本身。

程式庫本身的功能，當然也是個挑戰，這想法來自於想試著將先前玩OpenSCAD時學到的東西，過渡到Minecraft的世界之中，這部份真的就像是從無到有打造了──OpenSCAD至少還有circle、cube等基礎模組，然而，在Minecraft的世界一開始就沒這些東西，從先前玩弄遊戲的過程中，想著要畫這些東西時會有哪些重複動作，會是決定該有哪些指令，以及程式碼應如何撰寫的依據。

更重要地，這程式庫提供的指令，已經有個使用對象了，就是我女兒，因此，指令的使用上必須直覺，Minecraft是有fill指令，然而使用絕對座標，遊戲中預設不會有座標軸可以參考，主角也不會正好出生在座標原點，我自己都常搞不清楚要下哪個座標值，因此首要之務，就是使用第一人稱視角座標系統，然後寫個自動轉換為絕對座標的程式，接下來就輕鬆多了，寫程式或實際下指令時，都只需要想著「在我前方幾行幾列多高的地方畫個……」就可以了。

值得高興的一件事是，在撰寫的過程中，並沒有要女兒就馬上來用用看，我寫了個turtle指令，可以類似海龜繪圖一樣，操作的主角走到哪，手上的方塊就放到哪，因此，走過的路徑就都會是指定的方塊了，我戲稱為「凡走過必留下痕跡」指令，女兒看到之後，立即表示她想要有這個功能，然後就在她建立的世界中，開始用走的方式畫起圖來了，這倒讓我想到了英國有個藝術家Simon Beck，擅長在雪地透過行走、印出腳印的方式來創作的事了。

記得先玩再說！

有想法是很重要的一件事，這不單是針對學生，對於已經身處業界的開發者也是，對於努力追求更高境界的開發者來說，失去想法的空虛，會是很可怕的一種感覺，這或許是我前篇專欄提到「陷入泥淖」的感覺，有時不是學不了新東西，而是沒有想法了。

從遊戲中產生想法是其中一種可行而相對自然的方式，當然，不一定要從Minecraft中著手，也可以是其他的遊戲，也可以是實體的東西，無論如何，重要的是先玩一陣子再說，直到你仍舊覺得好玩，但不滿意當中的某個元素之時，這就會是想法的發源之處！