身為開發者，在不斷自我精進的一段旅程之後，偶而會浮現停滯不前的感覺，剛開始這是好事，試著擺脫那種感覺後，換來的會是新的前進動力。

然而，也許你已經遇到了，或者還沒遇到，感覺終於面前出現了一道高牆，怎樣都無法翻越，漸漸地開始思考著，這是不是自己的極限了。

陷入泥淖了嗎？

身邊最近觀察到一個現象，不知道是不是大家年紀相仿的關係，朋友圈裏開始有些聲音，大致上，就是感嘆著似乎遇到了瓶頸，這跟單純的低潮有點不同，有種老狗玩不出新把戲的感覺。也許是以前總覺得有著源源不絕的創意，現在卻一點想法也沒有，也許覺得就算有了想法，想要實現，卻又有力不從心的感覺。

那是種滿糟糕的狀態，一整個江郎才盡的感覺，此時，也許你想到了《學徒模式》中的〈深水區〉講的：「你開始擔心目前的狀況不是一時的停滯，而是泥淖」。

只是停滯不前的話，重新整合、逐磨既有的能力，也許就能進入下一個層次，對致力於自我提升的開發者，應該有不少這類的經驗。然而，若是陷入泥淖，開始自覺平庸的感覺就會不斷地襲來；〈深水區〉中建議的是，可以找一個深水區，勇敢地跳進去，找尋機會突破與成長。

很苦行僧式的方式，不是嗎？身處這個階段的另一個大問題就是，在環視可能接觸的不同領域之後，你可能會有各種理由不踏入，像是年紀與時間，也許來玩玩最新的資料科學，或人工智慧？然而你心知肚明，現階段可以在這類議題上浮出檯面的，多半是已經蹲了多年馬步的，是的，現在確實有不少程式庫或框架，就算不是很懂理論基礎，也可以兜出個東西來，然而你知道這不踏實，真正遇到該解決的問題時，沒有蹲過那些馬步，你根本就創造不出新的演算法來解決問題。

現在開始蹲馬步？沒時間啊！年紀也是一個問題，等到馬步蹲夠時，又是幾歲了啊？如果是真正喜歡的東西，也許這麼做就無妨，當成實驗也好，再來特意練習個十年，看看成果如何，但問題就在於找到的主題，又沒能讓你有這樣的動機……就這樣，一開始只是停滯感，後來，開始有越來越深的沉陷感，最後帶來低潮，無論想什麼，最後都是負面的答案……

來找點樂子吧！

刻意練習、十萬個小時，一直以來，都是一個有自律的開發者會採取的方式，在進入下一階段、更高境界的成就感，會成為繼續前進的動力，只是，這類苦行僧的方式，後面必然會越來越艱辛，無論是誰，只要到達某個高度了，想再更上一層樓，就會越來越困難，久久無法獲得動力的情況下，就會感覺觸及了天花板。

既然已經站得夠高了，那麼，稍微把頭低一下，也許可以看到其他的風景，玩玩一些你覺得應該很簡單的東西，或者一些一直想玩的東西。

就像在Java Developer Day 2014時，我第一次看到Lego Mindstorms EV3，到最後終於有時間來玩玩它時，就真的只是在玩，整個玩耍的過程中，我根本就沒寫過一行Java，或者是用Python來控制EV3，單純就是想玩玩積木式的程式方塊。

畢竟你已經有多年的經驗了，就程式面來說，積木式相對來說就是很簡單，而且大致上你也能在玩的過程中，猜測到底程式怎麼控制的。如果玩到一半，某個想法突然吸引了你，而想換個口味，你也隨時可以停，就像後來我改玩Audino，也是用相對簡單的Scratch來控制，心裡想的就是「這玩意兒可以玩到什麼程度呢？」沒想到，玩著玩著，還玩出了一本書。

後來，又玩了一陣子Raspberry Pi，也算是把以前看Raspberry Pi新聞時的一些好奇點，給探索了一下，不過並沒有很久，3D建模程式設計吸引了我，因而馬上又換了口味，基於對繪圖方面本來就有興趣與經驗，這個玩了很久，每隔一兩星期發表一次作品，也讓自己有一點一滴在前進的感覺。

不用刻意成長，單純享用自己多年累積下來的能力，找樂子吧！不用逼自己專注，不用特意長時間經營，像個孩子似地，隨時想換主題就換主題，玩這些對你來說相對簡單，只要依著想法去玩就好，這比繼續抬頭、想要往上突破，簡單多了。

在遊戲找樂子

我用這樣的方式讓自己有動力，又前進了幾年，之前也有了將3D作品中一些共用基礎抽取為程式庫的想法，在一陣瘋狂實現程式庫的過程之後，卻好像洩了氣的皮球一樣，突然之間什麼想法都沒了，然後，剛好又看到朋友圈裏一些遇到瓶頸的聲音，於是，那種糟糕的感覺又來了。

在我試著用以前的方式重新振作的期間，有天發現女兒在玩Minecraft，「喔！我雖然聽過，但還沒玩過耶！她怎麼知道這個？竟然知道怎麼下載來玩？」後來我買了個帳號來玩，也跟著瘋了好一陣子。不過，這樣一格一格地蓋，真的是很麻煩，可以用程式蓋嗎？我一邊玩，一邊不自覺地開始揣摩背後程式運作的機制，然後，有天就找了Minecraft程式設計的書來看了。

事實上，Minecraft是Java開發的，官方並沒有開放API，然而，愛好者反組譯了原始碼，並且改寫了其中的程式，使之有了非官方的公開介面，後來，還有Minecraft Coder Pack（MCP）這類工具，可用來反編譯、更改和重新編譯Minecraft，目前最常見用來開發模組（稱為Mod）的API是Forge，對於熟悉Java的人來說，開發Mod非常簡單，基本上就是個事件迴圈，註冊Minecraft的相關事件，來自訂、改變Minecraft的各種行為，也可以自訂方塊、合成或釀造物品等。

因為熟悉Java，翻閱Minecraft模組開發的書不到一小時之後，我就寫了幾個惡搞的功能，像是每打一個方塊，就狂升經驗值，在女兒面前示範如何一擊炸掉整座島，或者一路轟炸、穿透基岩到掉出世界之外，兩個人笑得樂不可支。這時突然想到，上次寫程式寫到笑得如此開心，是多久之前了呢？

也因為先前玩了一陣子3D程式設計，在Minecraft建造世界方面，我想應該也能用上這些經驗吧！像是在其中自動產生迷宮之類的，結果確實沒錯！我試了Bukkit，這會建立一個Minecraft伺服器，並且可以加上一個Raspberry Pi Juice的plugin，然後，透過Python（目前支援Python 3了）使用Minecraft Pi API來寫腳本，在Minecraft自由地建造方塊。

陷入泥淖？那就打滾吧！

這陣子工作之餘，有時間就打開Minecraft玩一陣子，當當魔物獵人，或做個農夫、礦工，一次當旅行家迷了路，後來就當商人，跟村民拼命交易換到地圖，就不擔心迷路了，有時玩著玩著，就寫個小程式來自動化一些建設，套句現在的流行語，感覺滿紓壓的。

在紓壓之餘，又開始會在程式面上胡思亂想了，今兒個就想到，Minecraft的Mod與plugin差別在哪呢？像Forge這類API，極度依賴著Minecraft的原始碼，未來Minecraft改版，開發出來的模組可能也得跟著改程式；plugin的話是透過公用介面，Minecraft改版的話，背後的模組變更由Bukkit這類伺服器實作來傷腦筋，plugin的開發者基本上不用變更程式……在瞭解的過程中，不知不覺地，就又打開了Raspberry Pi Juice的mcpi原始碼，開始在程式面上打轉了。

也許，有時就應該是這樣，陷入泥淖時，就不要特地想爬出來，又找個什麼深水區跳進去了，不如好好利用自己已經擁有的能力，找個簡單容易應付的玩意兒，好好玩個泥巴戰吧！