知名會計師事務所Deloitte分析了GitHub平台上的區塊鏈（blockchain）專案，指出開發人員已於該平台上建立了8.6萬個區塊鏈專案，但迄今僅有8%處於積極維護狀態。

Deloitte表示，自比特幣（Bitcoin）原始碼在2009年4月出版後，GitHub上與區塊鏈相關的專案即如雨後春筍般地出現，平均每年新增8600個專案，且光是2016年就新增了2.7萬個專案，目前GitHub總計有8.6萬個區塊鏈專案。

然而，在這8.6萬個區塊鏈專案中，只有8%仍積極維護中，若只計分支專案，則只有5%的存活率，每個區塊鏈專案的平均壽命為1.22年。

此外，所有的區塊鏈專案中，僅有11%是由組織建立，如金融服務機構、新創業者、研究中心或軟體基金會等，其他絕大多數皆由個人開發人員所發起。但這些由組織建立的區塊鏈專案卻佔據了重要的地位，因為它們通常更新較為頻繁，採用率也較高，被複製的機會是個人發起專案的5倍，往往成為最核心的專案，例如比特幣核心，基於以太坊（Ethereum）的C++、Go與Python客戶端，或是比特幣的改善建議等。

事實上，不論是比特幣專案或是以太坊專案都是由組織所建立，且絕大多數的區塊鏈專案或應用也都圍繞在這兩大專案，使得由組織主導的專案成為其他專案的骨幹。

根據統計，GitHub上最受歡迎的20個區塊鏈專案中，即有18個是由組織所建立並負責維護，唯二由使用者建立的專案分別為cgminer與embark framework。