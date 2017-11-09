Google周三（11/8）宣布，為了避免Chrome用戶遭遇垃圾內容或不適當的行為，計畫於未來幾個Chrome版本新增3項保護機制，其中，預計於明年1月23日出爐的Chrome 64將會攔截惡意的自動轉向。

根據Google的統計，在Chrome用戶所回報的問題中，有1/5是關於垃圾內容的投訴，因此，除了既有的彈出視窗阻擋功能與自動播放保護功能之外，Google計畫在未來幾個Chrome版本新增3項相關的保護措施。

其中，經常聽到的抱怨是網頁沒理由地自動跳轉至新的頁面，這類的自動轉向通常是源自於網頁上所嵌入的第三方內容，且網頁作者多半並不知情。為了解決此一問題，從Chrome 64開始，當遭遇到來自於第三方嵌入框架（iframe）轉向行為時，將會先跳出infobar以揭露該行為，再由使用者決定是否轉向。

Chrome 64目前處於開發人員預覽階段（Dev channel），正式版可望在1月23日出爐。

此外，有時當使用者點選主頁面的連結以於新分頁開啟網站時，主頁面卻會被引導至一個垃圾網頁，規避了Google所設計的彈出視窗阻擋功能。Chrome 65將會偵測此一行為，並利用infobar來通知使用者，以避免主頁面被直接轉向。

未來Google亦會加強彈出視窗阻擋功能，讓它能偵測與預防更多的惡意行為，例如有些連結是以偽裝的播放按鍵、各種其他網站的控制選項，或是可捕捉所有點擊的透明層來開啟新的分頁或視窗。新版的視窗阻擋功能預計於明年1月現身。

為了因應上述變更，Google已建立一個濫用行為回報機制（Abusive Experiences Report），網站業者可透過該機制檢視自己站上是否含有濫用行為，若在30天內未修正，Chrome即會防範這些網站的新視窗或新分頁的開啟行為。