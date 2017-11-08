臉書（Facebook）近日展開Customer Chat外掛程式的封閉測試，該外掛程式允許企業將Messenger機器人（Messenger bot）直接整合到企業網站上，方便網站的造訪者與企業對談。

Messenger機器人建立在臉書的Messenger平台上，通常為企業或開發人員為了與使用者互動所打造的自動化交流程式。

根據臉書的說明，Customer Chat外掛程式會自動載入Messenger機器人與使用者之間的歷史對話紀錄，不管這些對話是出現在網站上、Messenger行動程式上或是Customer Chat上，方便企業建立一個單一的交流介面。

Customer Chat外掛程式支援桌面與行動網路，但不支援IE，也不支援嵌入程式中的瀏覽器。此外，業者也必須在頁面上嵌入Facebook for Javascript SDK才能用來呈現Customer Chat外掛程式。

臉書產品經理Kemal El Moujahid向AdExchanger透露，儘管有愈來愈多的人選擇透過即時傳訊程式而非電話或郵件來與企業交流，但終究缺乏身分識別與持續性，Customer Chat則可同時解決這兩個問題，還可同步不同平台上的Messenger對話紀錄。

臉書目前只與少數的開發人員共同測試Customer Chat外掛程式功能，尚未有公開發表時程。