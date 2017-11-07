英特爾（Intel）與AMD周一（11/6）宣布，英特爾將打造一款整合Intel Core H系列處理器與AMD Radeon客製化繪圖晶片的高階處理器，以在更輕薄的筆電上提供高效能運算。外界則認為這兩家競爭對手的結合是為了迎戰它們共同的敵人—Nvidia。

Nvidia現為全球繪圖處理器市場的龍頭，產品應用橫跨多個領域，從高階PC、企業主機到開採虛擬貨幣，亦快速進入人工智慧與機器學習領域，且連續9季都端出了超乎華爾街分析師預期的財報，成長速度與規模讓它迅速成為英特爾的眼中釘。

事實上，英特爾也有自家的繪圖晶片，只是效能不比Nvidia，而Radeon則是AMD的繪圖晶片品牌，並有專為行動電腦及遊戲打造的高階版本，為Nvidia在該領域的主要競爭對手之一。

英特爾表示，目前最棒的行動電腦是Intel Core H系列的處理器再加上獨立顯卡，但這通常會讓系統的高度達到26mm，但現今輕薄筆電的高度多半在16mm以下，甚至只有11mm。於是，他們決定與AMD合作，以打造輕薄且高效能的行動平台。

根據英特爾的規畫，新產品將成為Intel Core第八代家族的一部份，採用高效能的Intel Core H系列處理器、第二代的高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory，HBM），並整合AMD Radeon的客製化獨立繪圖晶片，將它們集中在單一的處理器封裝中，首款採用該平台的產品預計在明年第一季便會問世。

英特爾說，這將是全球首個採用HMB2的行動PC解決方案，意味著它將比傳統採用獨顯的系統使用更少的電力與空間。AMD Radeon總經理Scott Herkelman表示，此一合作可望擴大Radeon GPU的市佔率，並讓遊戲玩家與內容創作者擁有更輕薄的高效能筆電，享受最佳的視覺體驗。