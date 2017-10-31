美國馬里蘭大學（University of Maryland）的4名研究人員近日發表一自動化系統unCAPTCHA，宣稱可破解由Google打造的語音版reCAPTCHA，且準確率高達85.15%，並已藉由GitHub釋出了該系統。

Google的reCAPTCHA為全球最受歡迎的CAPTCHA系統之一，透過圖像來驗證來者是人類或機器人，以保護網路服務不被龐大的機器人所侵襲，估計至少有數十萬個網站採用reCAPTCHA。至於語音版的reCAPTCHA則是專為視障人士所設計，它在吵雜的背景環境中以不同的速度、音調或口音唸出數字，並要求使用者填入所聽見的數字。

而unCAPTCHA系統即是基於語音轉換成文字的技術，先下載語音版的CAPTCHA，把這些語音切割成個別的數字音頻，再將各個數字音頻上傳到網路上的各種語音轉文字服務，然後把這些服務的回應修改成數字，例如倘若聽起來像是「True」，那麼可以假設這個數字是「Two」，整合這些不同服務的結果，並將數字回傳至答案上。

unCAPTCHA所利用的線上語音轉換文子服務涵蓋了IBM、Google Cloud、Google Speech Recognition、Sphinx, Wit-AI與Bing Speech Recognition。

在研究人員的測試中，unCAPTCHA辨識個別數字的準確率高達92%，而整串CAPTCHA的準確率也達到85%以上。