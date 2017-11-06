重點新聞（10月21日-11月03日）

通吃Swarm與K8s，Docker也開始原生支援Kubernetes

容器調度工具的競爭局面中，Kubernetes可說是站穩龍頭，不只各家廠商搶著支援，連Docker都開始支援Kubernetes，包含企業版Docker、支援Windows與Mac的Docker社群版，以及Moby專案，用戶可自行選擇透過Kubernetes或Swarm來調度及管理容器任務。

今後Docker平臺都將同時提供Swarm與Kubernetes兩種調度工具，且會採用來自雲端原生運算基金會（Cloud Native Computing Foundation，CNCF）的Kubernetes。

而Docker技術長Solomon Hykes表示，Docker團隊正著手開發更多新元件，要讓開發者部署Docker化應用後，更容易利用原生的Kubernetes工具進行調度。他同時也預告，下一版本的Docker平臺就會正式支援社群版、企業版及桌面版。

而Docker原生整併Kubernetes的做法並非先例，像是容器作業系統廠商CoreOS在今年初時，就宣布放棄自家開發的容器調度工具Fleet，改用Kubernetes。而IT大廠紛紛也用各種形式支援此項技術，例如，微軟近日在自家公有雲Azure上推出代管Kubernetes服務AKS，甲骨文則是在剛落幕不久的OpenWorld大會上，以Kubernetes為基礎，釋出了甲骨文容器引擎。更多資料

Rancher執行長解讀今年歐洲DockerCon

不時在自家官方部落格分享趨勢、技術看法的Rancher執行長梁勝，在歐洲DockerCon結束之後，也分享了他的所見所聞。不過相比過去，這一次梁勝的發文，卻嗅出Docker公司也開始碰上創新動能下降的瓶頸。

梁勝表示，此次DocekrCon中，最大亮點便是Docker整併Kubernetes，同步支援開發者使用Swarm、Kubernetes這兩種容器調度工具。除此外，他也觀察到，這次歐洲DockerCon的主要訴求，聚焦在傳統應用程式現代化（Modernize Traditional Applications，MTA）專案，將傳統Windows、Linux應用程式利用Docker容器打包，部署於現代雲端環境架構執行。「DockerCon的與會者，多半期待Docker勾勒出更具前瞻性的潛在商機」，但梁勝表示，對於大多數參加者，MTA專案並不特別吸引人。

做為Docker生態系的夥伴，梁勝也表示，想要利用Docker這門技術進行創新的難度日漸提高。他舉例，過去無論是Docker Swarm、Docker Compose、Docker網路及儲存套件都相當創新，「但是現今容器技術的新發想，許多都是來自Kubernetes或CNCF生態系。」更多資料

Kubernetes容器Runtime介面CRI-O 1.0版推出

隸屬Kubernetes育成專案下的Kubernetes容器Runtime介面CRI-O，該元件除了相容於開放容器OCI標準外，也讓開發者除了選用Docker、Moby，還可透過該元件作為執行Kubernetes的Runtime環境。而近日該元件也正式踏入1.0版，貢獻者共來自紅帽、Intel、SUSE及IBM等IT大廠。

紅帽資深顧問工程師Daniel Walsh表示，過去Docker專案更新速度過快，因而導致Kubernetes變得不穩定。而CRI-O的原先構想，就是建造一支簡單的背景常駐程式，除了能相容Kubernetes容器Runtime介面，也要能執行符合開放容器OCI標準的容器，而此次釋出的CRI-O 1.0版，則是以Kubernetes 1.7版為基礎，「現在正在開發中的OpenShift 3.7版，也整合了CRI-O。」他表示。更多資料

微軟Azure容器服務ACS改名AKS，主打代管Kubernetes容器調度服務

容器調度工具Kubernetes現在看來是標準配備功能，除Docker在日前都宣布，開始原生支援Kubernetes外，微軟近日也宣布，旗下的雲端容器服務Azure Container Service（ACS）也將以Kubernetes服務為主，並將縮寫改為AKS。目前，新版AKS在預覽階段。

微軟的雲端容器服務（ACS）於2016年4月正式上市，在指揮調度層採用開放原始碼，提供使用者可於雲端環境或就地部署、建置應用程式。並且今年2月正式整合，Kubernetes容器調度工具，又於4月買下Kubernetes容器調度管理工具開發商Deis，加強Azure環境上Kubernetes的易使用性。

而AKS服務就是主打開源Kubernetes服務，提供使用者Azure雲端的Kubernetes託管服務，降低了用戶的操作複雜度及營運成本。除了Kubernetes功能之外，AKS服務也包含了Azure託管控制層、自動升級、自我修復、簡易擴充等功能。

另外，值得注意的是，AKS的簡化了叢集節點數量的擴充，以及Kubernetes的版本升級，從1.7.7版升級至1.8.1版。

使用者可以免費使用AKS服務，也就是微軟免費幫用戶託管Kubernetes叢集，且用戶僅需支付使用VM的費用。另外，除了Docker和Azure Container都採用Kubernetes作為容器調度工具之外，資料中心作業系統廠商Mesosphere也採用Kubernetes。另外，微軟也計畫將繼續支援容器調度工具Swarm和Mesosphere DC/OS，讓用戶自行選擇習慣的工具。更多資料

Google與思科結盟推廣混合雲架構，原生支援本地Kubernetes環境

日前Google和思科結盟，加強企業混合雲的合作，讓思科私有雲環境得以介接Google公有雲環境。 隨著企業需求走向公、私雲混合，這類的合作也越來越多，例如，AWS和Google也分別和VMware合作，以提供企業混合雲服務。而紅帽則是與AWS、Azure及GCP合作，讓OpenShift能在跨雲、混合雲環境執行。

這項合作結合思科的網管、安全、服務管理技術，以及Google的容器叢集管理系統Kubernetes、微服務管理框架Istio及API管理平臺Apigee，讓思科企業客戶有擴充需求時，更容易將其現有部署的應用及資料搬移或擴展到Google Cloud Platform上，企業開發人員還能以熟悉的開發工具、runtime及生產環境來開發新的雲端及本地部署應用。

思科執行長Chuck Robbins指出，思科和Google的合作可提供企業客戶靈活性、擴充性及企業級的安全和服務。Google Cloud Platform執行長Diane Greene則表示，雙方的合作可讓企業以簡易和漸進方式採用雲端方案。

這項合作對思科而言，補足了公有雲不足的問題；由於不敵微軟Azure、AWS的競爭，思科在今年3月關閉其公有雲服務。對Google來說，最新合作有助於接觸到思科的大型企業客戶，這正是Google較難以打入的市場區隔。取得思科的合作追趕雲端龍頭包括AWS及微軟Azure。 更多資料

Container產品更多動態

·紅帽Fedora Atomic Host更新，開始支援Kubernetes 1.7.3版更多資訊

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·網路虛擬化工具Calico相容IPv6協定，支援整併Calico套件的K8s叢集更多資訊

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·Mesosphere宣布DC/OS開始支援深度學習框架TensorFlow更多資訊

Container資源

※How-To：開始使用Google容器引擎

※How-To：在DC/OS上使用深度學習框架TensorFlow

※How-To：在OpenShift上部署網頁UI工具Monocular

※簡介：容器平臺Kotena