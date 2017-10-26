Google和思科周三宣佈企業混合雲的合作，讓思科私有雲環境得以介接Google公有雲端。

這項合作結合思科的網管、安全、服務管理技術，以及Google的容器叢集管理系統Kubernetes、微服務管理框架Istio及API管理平台Apigee等技術，讓思科企業客戶有擴充需求時，更容易將其現有部署的應用及資料搬移或擴展到Google Cloud Platform上，企業開發人員還能以熟悉的開發工具、runtime及生產環境來開發新的雲端及本地部署應用。

思科執行長Chuck Robbins指出，思科和Google的合作可提供企業客戶靈活性、擴充性及企業級的安全和服務。Google Cloud Platform執行長Diane Greene則表示，雙方的合作可讓企業以簡易和漸進方式採用雲端方案。

這項合作對思科而言，補足了公有雲不足的問題；由於不敵微軟Azure、AWS的競爭，思科在今年3月關閉其公有雲服務。對Google來說，最新合作有助於接觸到思科的大型企業客戶，這正是Google較難以打入的市場區隔。取得思科的合作追趕雲端龍頭包括AWS及微軟Azure。

根據市場研究機構Synergy去年的調查，現有基礎架構即服務（Iaas）業者排名依次為AWS、微軟、IBM及Google。隨著企業需求走向公、私雲混合，AWS和Google也分別和VMware合作，以提供企業混合雲服務。