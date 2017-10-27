【舊金山聖荷西直擊】

廣達旗下雲端事業子公司雲達科技QCT今天在美國聖荷西舉辦年度技術大會，發表最新產品和下一步的產品戰略。雲達科技總經理楊晴華指出，5G戰略是今年QCT戰略的新重心。資料中心轉型發展歷程，有三大新趨勢，除了開放硬體和軟體定義的新進展之外，另一個重要的新趨勢是網路典範的轉移。而這正是促成雲達切入5G產品的關鍵。另外，雲達銷售策略也有新的布局，也首度增加了4家全球性SI廠商負責經銷及導入服務，要瞄準財金2千大企業的資料中心轉型需求。

雲達年度大會照例今年10月在美國聖荷西登場，但不同於過往，雲達將原有以平臺架構命名的HCI大會名稱，改為成更抽象的Q-Synergy，主打「綜校」品牌映象，透露出從基礎架構產品市場，要更積極跨入應用市場的企圖心。

楊晴華指出，QCT戰略上，將聚焦三大能發揮綜校的目標，能帶來技術民主化（Technology Democratization）、能加速技術轉型、能讓生態系人人受惠，以此來發展未來的產品布局。技術面則聚焦三大趨勢，第一是開放硬體（Open Hardware）、第二是軟體定義（Software Defined），第三是網路典範轉移（Network Transformation）。

開放硬體以經是雲端供應商、電信業、代管業者的首選，也越來越多企業採用。而軟體定義趨勢上，SDDC已經成為主流，進入門檻降低了，資料中心建置者和維運者都比過去更容易使用。新的趨勢是5G技術來臨，更帶來了網路技術典範的轉型。

QCT三大產品布局方向

總體策略是，「QCT的目標是補齊三大轉型趨勢進入企業時的產品缺口。」楊晴華指出。因此在開放硬體帶動的雲端需求上，QCT產品不只聚焦伺服器、儲存和網通設備，也會擁抱Intel RSD架構，更開始瞄準AI、深度學習、機器學習的應用需求，以及HPC需求。而QCT希望透過加值硬體架構，來優化工作運算量。而在軟體定義布局上，QCT將聚焦企業私有雲、混合雲整合和SDDC需求市場。而在網路轉型趨勢面，QCT將聚焦網路功能虛擬化（NFV），電信機房中心轉型（Center Office Transformation），以及行動邊緣運算（Mobile Edge Computing）的需求。

QCT今天也發表了一款新的機櫃產品Rackgo R，就是一個可組合式的基礎架構設備，支援Intel的RSD架構（Rack Scale Design），改以機櫃為最小單位，重新定義IT基礎架構，可以將資料中心內的運算資源、儲存、網通資源之間的隔離打破，重新解構後集中成一個超大型資源池，再按應用需求重新組合。

軟體定義產品面，QCT早已和三大虛擬化平臺合作VMware、微軟和OpenStack，這會進一步延伸到SDDC產品來進軍企業私有雲的需求，另外也會以VMware Cloud Foundation和Azure Stack兩套混合雲管理平臺進軍混合雲市場，公有雲則會支援三大雲端平臺AWS、GCP和Azure。特別是，QCT今年首次公布了業務合作伙伴，找來4家全球性SI廠商Accenture、Avanade、Tech Mahindra和KGP，由QCT提供產品平臺，合作伙伴則提供系統整合、顧客輔導和支援服務。楊晴華補充，廣達加上雲達，投入在硬體產品研發的人力多達1600人，但仍以產品研發為主，需要進一步結盟合作伙伴來進軍財金兩千大企業市場，來提供更多導入服務和支援。

上述兩者產品布局是QCT原有產品線的延伸或強化，也就是可總稱為資料中心雲的市場，但「新的趨勢是網路典範的轉移，」楊晴華指出，這會帶來新的雲市場。他稱為Network Cloud和Edged Cloud，關鍵產品包括了NFV、邊緣運算和RSD架構產品，以及5G世代技術。

QCT也新發表了搶攻5G市場的新產品，也就是採用英特爾RSD架構（Rack Scale Design）的新機櫃解決方案Rackgo R。RSD是一個以機櫃重新定義IT基礎架構的新框架，可以透過軟體定義的方式，更容易透過API來調度全資料中心多機櫃的運算資源。

今天發表的Rackgo R整櫃式解決方案，採用Intel的Rack Scale Design架構，可以透過多組機櫃同時使用的組態，來搭配軟體定義資料中心的應用，以提供更大規模的動態資源共用池（涵蓋運算與儲存資源）。

SDDC過去多以伺服器為最小組態單位，但RSD架構，則進一步擴大到以機櫃為最小組態單位，來提供更高效的調度配置。Rackgo R可以支援OpenStack、VMware和Windows Server。預計明年3月正式上市。這是QCT進軍電信市場的新利器，尤其是瞄準需要龐大機櫃群部署和維運需求的電信5G市場。

而在AI產品布局上，QCT則擁抱Intel的Nervana DL Studio平臺，由QCT提供支援Intel處理器的硬體設備，包括專為深度學習應用所設計的Crest系列處理器，超多核心處理器Xeon Phi，Xeon伺服器級處理器和Intel FPGA晶片。「QCT要打造基礎系統來支援Intel的Nervana DL Platform，作為AI的後端。」楊晴華表示。

新一代5G平臺競爭關鍵：用新興資料中心技術重新打造電信機房

儘管不少電信業者早從2、3年前就開始發展新一代5G平臺，QCT現在才切入，楊晴華認為，時機剛好，一來5G標準還沒定案，而新一代電信機房中心架構才開始成熟，這是一個有未來10年前景的市場。楊晴華所指的新一代電信機房中心架構，就是ONF開放網路基金會提出的CORD平臺（Central Office Re-architected as a Datacenter），顧名思義，就是用新興資料中心技術，包括如SDN、NFV和雲端技術，重新打造電信機房中心（Central Office，簡稱CO，又稱局端）。

ONF基金會行銷和生態系副總經理Timon Sloane表示，電信機房是電信業者最重要的基礎架構，以AT&T為例，光在美國就有4,700座電信機房，這是電信業者面對顧客的服務「閘道」，一座CO通常要服務機房四周的用戶，包括了1～2萬名傳統顧客、1～2萬名行動顧客，以及1,000間家企業的電信服務需求。重新打造新的CO，才能提供新的服務，甚至要把CO變成Edge Cloud，才能滿足如AR虛擬運算、自駕車協同運算、IoT省電用的新興邊緣運算需求，這些都是隨著5G服務上路後，伴隨而來的新興M2M（機器對機器）的大量資料傳輸需求。

也因此，ONF基金會早在2015年就提出用資料中心技術重構電信機房的概念，但直到現在才有CORD平臺，運用NFV網路功能虛擬化技術，將各種電信服務封裝到虛擬環境上來執行，就能用管理資料中心的方法，來管理電信機房，甚至，更大的好處是，Timon Sloane指出，就可用低成本的白牌伺服器加上開源軟體，來打造出電信機房需要的軟硬體系統，取代高價的專用電信設備。「這是資料中心的新經濟。」Timon Sloane強調。

CORD平臺特色是在NFV環境中，用VNF（Virtual Network Function）預先打包了不同用途的網路或電信服務，需要時立即可啟用。Timon Sloane表示，好處是一來可以自選硬體，二來只要更換VNF，就可以切換廠牌，擺脫廠商鎖定，而維運商也可以優化或客製專屬的電信服務。目前CORD平臺提供了三種版本，M-CORD（行動版），E-CORD（企業版）和R-CORD（家用版），全球不少電信業者，都開始參與M-CORD平臺計畫，如AT&T、Verizon、Sprint、韓國SK電信、中國移動等。而Comcast、日本NTT、美國AT&T則參與了R-CORD平臺計畫，E-CORD平臺計畫參與者較少Timon Sloane預估，這不只會創造新的開源平臺和產品，最終還將創造出一個3000億美元的市場和生態系。

楊晴華指出，CORD平臺的核心概念是Disaggregation（解構），而QCT新推出的產品Rackgo R核心的概念，也是要將資料中心的硬體資源打散解構，以利再重組，正符合CORD平臺的需求。QCT明年也會在MWC大會上，用自家產品，模擬全套新一代架構的電信機房（Center Office），來展示QCT進軍5G市場的能力。