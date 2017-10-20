Google於本周四（10/19）出版了Google Play狀態報告，顯示該程式市集已吸引了全球逾190國家、超過10億的使用者，並宣布將於Google Play上新增「Try it Now」按鍵，以讓使用者可以在尚未決定是否安裝前先行試用。

Google是在2012年推出Google Play，這是Android平台的官方市集，容納各種程式與數位內容，雖然比蘋果在2008年發表的App Store晚了幾年，但隨著Android成為全球市佔率最高的行動平台，Google Play的使用人數、程式數量及下載數量皆已超越了App Store，例如Google Play上現有270萬款行動程式，勝過App Store的220萬款。

此外，Google Play在全球擁有超過10億的使用者，這些用戶光是在去年就下載了820億個Android程式，且每月程式安裝數量超過100萬的開發者數量也增加了35%，Google Play上的買氣在去年亦成長30%。

至於「Try it Now」按鍵則是Android Instant Apps的延伸。Google於去年揭露的Android Instant Apps專案允許開發人員打造可以直接執行而不安裝的行動程式版本，使用者可以藉由任何來自搜尋、社交媒體或傳訊軟體所傳送的連結來執行程式，現在Google把Android Instant Apps整合到Google Play上，在具備直接執行能力的程式旁秀出「Try it Now」按鍵，使用者只要點擊它就能試用行動程式，同樣也無需安裝。