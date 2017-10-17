什麼樣的公司有這樣的魅力吸引臉書（Facebook）？今年8月才創立的tbh社交程式周一（10/16）宣布已被臉書買下，宣布頁面也配上了含有慶祝之意的撒紙花背景。

tbh目前只推出支援iOS平台的行動程式，這是匿名的投票社交程式，品牌名稱來自於「老實說」（to be honest）的縮寫，最大的特色在於它的情境都是正面的，例如問題可能是「誰的笑容最棒？」，或是「誰最能令你發笑？」，儘管只上線2個多月，但宣稱已有超過500萬名用戶，大多數的用戶為青少年與高中生。

tbh團隊表示，他們打造此一程式完全是因為相信社交網路應該是讓自己感覺更好，而非更糟，企圖建立一個令人們更有自信也更快樂的社群。此外，該團隊還認為過去十年的網路著重於開放的溝通，下一個里程埤則應圍繞在滿足人們的情感需求。

tbh的訴求無疑與臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）的理念不謀而合，祖克柏一直拒絕於臉書上提供「遜」（dislike）按鍵，即使這是臉書社群最想要的按鍵。祖克柏曾公開對外說明此事，指出讓使用者明確表達他們不喜歡或不同意某些事不見得是好的，因為這會傷害用戶的情緒。

雙方並未公布交易金額，而tbh將繼續獨立存在，臉書則計畫以既有的資源協助tbh擴大其市佔率並建立正面的社交體驗。

外界亦猜測臉書將藉由tbh吸納更多的年輕用戶，根據市場研究eMarketer今年8月的調查，即使臉書身為全球最大的社交網站，但在美國12~17歲與28~24歲的族群中，使用Snapchat的用戶數皆超越了臉書。