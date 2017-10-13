遠東銀行日前因SWIFT系統遭駭客入侵，險遭盜轉18億元，最後雖然成功追回大部分款項，但至截稿前，仍有1,500萬元流向不明，還在持續追回中。而從遠銀遭駭事件也凸顯出，臺灣金融業者的資安防護機制仍不夠嚴謹，才得以讓駭客有機可乘。趨勢科技資深技術顧問簡勝財則建議，面對難以察覺的進階持續性滲透攻擊（APT），金融企業在資安保護上，應採取多層次的縱深防禦機制，才能夠有效防堵和抵擋駭客攻擊。

簡勝財表示，這次遠銀SWIFT系統遭駭事件並不是首例，去年國外也有好幾起駭客入侵SWIFT系統的事件傳出，例如孟加拉銀行等，根據他的觀察，這幾起案件都採用類似的攻擊手法，都是利用APT手法進行的目標式攻擊，駭客先透過惡意程式入侵公司內網建立立足點後，再進行內網擴散，進而逐步取得重要系統的存取權限。

對於這類型的APT攻擊手法，簡勝財直言，銀行業者不能再只單靠傳統防護阻絕攻擊，例如只透過防毒軟體或防火牆等，他反而建議，企業必須要建立一套多層次的縱深防禦機制，透過層層安全機制的把關，才能夠有效防堵APT攻擊。

他表示，採用縱深防禦的好處是，一方面有助於提高駭客入侵的門檻，另一方面，當駭客真的入侵之後，仍有很高機會從駭客入侵內網擴散的過程中，找出可疑活動的跡象，早一步將損害降到最低。

簡勝財表示，防禦的作法上，首先，除了在網路閘道端布建防護機制，包括郵件、網頁防護等，另外針對內網最好也得建立網路流量檢測機制，以便於當駭客入侵後，可以從中找出可疑的駭客行為；而在一般電腦上也必須要做好足夠的防護，除了最基本的防毒軟體，還必須加上網頁頁面的檢查，以及行為監控機制，甚至還可以結合機器學習技術，加強電腦安全的保護。

伺服器則是另一項資安防護重點。簡勝財說，針對重要的伺服器設備，可以透過異動監控的軟體來進行管理和監控，找出是不是有一些奇怪的檔案被執行，或被安裝到伺服器上，甚至可以採用更嚴格的白名單機制，限制只能允許使用指定的應用程式，其他一律不得執行。

除了要建立縱深防禦外，簡勝財也強調，在資安防護上，企業必須投注更多資源，不單單只是添購資安產品，還包括得加強人員的管理和事件監控等。以SWIFT系統為例，簡勝財表示，銀行SWIFT系統，理論上應該要放置在實體隔離的網路環境，並也要設定存取控管權限，一般電腦並不能直接存取系統，而必須透過設定好的跳板機來連線才能用。另外，針對銀行內部重要的營運或交易系統，也必須加強執行異常事件監控，甚至即使是一些看似正常的事件，也需要進行分析跟過濾，比如一個員工登入成功的行為，也該分析其登入是否合理正常，以避免後續有更大的災情出現。文⊙余至浩