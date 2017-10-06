專門生產Wi-Fi與藍牙喇叭的Sonos在周三（10/4）宣布，已釋出韌體更新讓美國、英國與德國的所有Sonos用戶都能透過Amazon Alexa數位語音助理來播放音樂或調整音量，並發表可同時支援Alexa及Google Assistant的新款喇叭Sonos One。

除了韌體更新之外，要以Alexa控制Sonos喇叭還需要配備Amazon Echo裝置與Sonos skill for Alexa，之後即可利用語音來播放、跳過、重覆播放歌曲或是調整音量。

由於目前Alexa只支援英文與德文，因此可升級韌體取得Alexa功能的用戶也只限於美國、英國與德國。

此外，最新發表的Sonos One目前雖然只支援Alexa，但預計明年將新增對Google Assistant的支援。支援不同數位語音助理將替Sonos One帶來音樂播放以外的功能，例如基於Alexa的Sonos One可設定計時器、聽新聞或交通狀況，或是聽取最新的運動賽事分數，基於Google Assistant的Sonos One則能搜尋、追蹤新聞，或是控制智慧家庭裝置。

Sonos執行長Patrick Spence表示，人們生活在串流娛樂的黃金時期，但有許多內容是藉由不重視聲音品質的智慧喇叭所傳遞，透過Sonos在合作上的開放態度、對聲音服務的堅持，以及針對家庭所設計的音響平台，將能協助人們聆聽更多與更好的內容。

Sonos One的售價為199美元，預計在10月24日於全球上市，美國、英國與德國以外的買家也能在Amazon或Google於當地推出語音數位助理服務的時候享受這些最新科技。