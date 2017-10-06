蘋果於周四（10/5）釋出macOS High Sierra 10.13補充更新程式，修補了兩個安全漏洞，其中一個漏洞會造成APFS加密卷宗的密碼曝光，另一個漏洞則能用來竊取蘋果鑰匙圈（keychain）密碼。

APFS的全名為Apple File System，為蘋果最新開發的檔案系統，與9月25日出爐的macOS High Sierra 10.13一同問世，取代了蘋果先前所使用的HFS+，並將成為蘋果所有作業系統的底層，涵蓋macOS、iOS、tvOS與watchOS。

根據蘋果的說明，若使用者於磁碟工具程式（Disk Utility）中利用新增APFS卷宗（Add APFS Volume）的指令建立一個加密的APFS卷宗，並啟用密碼提示功能，那麼在密碼提示中有可能直接出現密碼而不僅僅是提示。

新的補充更新程式清除了密碼提示中所出現的真實密碼，並改善提示的儲存邏輯。

另一個安全漏洞則是允許惡意程式取得鑰匙圈密碼。蘋果表示，惡意程式可藉由合成點擊以繞過鑰匙圈的存取提醒，蘋果的修補方式則是在存取鑰匙圈時要求使用者輸入密碼。

現在重新下載macOS High Sierra 10.13即會包含上述的補充更新。