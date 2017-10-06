如果你需要極大的雲端運算容量，現在有新選擇。Google周四宣佈Google Compute Engine服務每VM運算容量加大50%，來到96 顆vCPU及624 GB記憶體。

這項服務採用原名Skylake的Intel Xeon Scalable處理器，運算效能較前代Xeon快20%，高效能運算（HPC）效能更提升82%，記憶體頻寬更增加快一倍。

96 vCPU服務提供三種預設型態。標準型提供96 vCPU及360GB記憶體；高CPU型提供96 vCPU及86.4 GB記憶體。高記憶體型則提供96 vCPU及624GB記憶體。此外，用戶還可客製化機器類型及擴大記憶體，最高不超過96 vCPU及624GB記憶體。

Google表示，最新服務支援SAP HANA資料平台向上擴充，如果用戶想執行HANA系統巨量資料分析工作，現在它也支援橫向擴充方式增加到16節點，達到9.75TB記憶體，在SAP BW4/HANA上建資料倉儲系統。

96vCPU Beta服務今天起在美國西部、中部、西歐及東亞 4個Google Compute Platform區域上線。

Google還預告正在開發記憶體更大、高達4TB的VM服務，並號召有興趣的企業客戶加入測試。