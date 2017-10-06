本周美國拉斯維加斯造成多人死傷的槍擊案後，華爾街日報周四報導，Youtube已經著手調整影片搜尋的演算法，以抑制假消息在網路上流竄。

本周拉斯維加斯一名槍手從知名的賭場酒店32樓向街上正在舉行音樂祭人群掃射，造成近60人死亡，500多人輕重傷。此後媒體發現，包括Google、Youtube、臉書等網路平台上，開始有大量假新聞及假影片流傳，以假亂真，同時搜尋排名節節高升。

例如在Youtube上搜尋該起槍擊案，一則名為「證實拉斯維加斯槍擊案消息是煙霧彈，真兇其實在4樓」的影片，在搜尋排名上高居第五名。該影片已遭到賭城警方否認。

報導指出，為此Youtube已於周三晚上更新搜尋演算法，著重在重大新聞事件，包括本槍擊案及近日的美式足球大聯盟比賽（NFL）抗議事件的影片，儘可能排除不正確的影片報導。

同樣的事也發生於Google及臉書。槍擊案發生後，論壇網站4Chan流傳大量假新聞，並衝上Google搜尋排行榜，而臉書剛推出的「危機回應」(Crisis Response)服務，其中張貼相關新聞的功能遭到一名製造假新的慣犯濫用，而製造出大量關於槍手身份的假新聞及垃圾訊息，迫使兩大網路平台修改演算法平息。