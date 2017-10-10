依據國內外犯罪學者與犯罪矯治實務專家研究結果發現，少年罪犯若是處置不當，提早進入刑事司法體系的機率越高，甚至進入少年犯罪矯治機構，像是少年輔育院、少年監獄，未來，成年累犯的機率會提高，犯罪行為也會越多，停留在犯罪矯治機構的時間亦會拉長。

因此，如何正確且適當地安排處分措施，並有效預防青少年犯罪，是各政府刑事政策和社會政策，相當迫切的議題，根據內政部警政署最新的統計數據顯示，雖然101年後少年犯罪率呈現減少的趨勢，不過司法院最新的統計，過去從2005至2014年10年間，少年虞犯行為事件平均年增率高達14%。

美國奧勒岡州少年管理局（Oregon Youth Authority，OYA）為了促進公共安全和少年責任，並且提供少年罪犯改過自新的機會，OYA在2015年開始採用少年司法資訊系統，系統中記錄了累積超過20年的少年犯罪資料，藉由分析過去的歷史記錄，給予類似的案例最適合的裁罰決策。

目前高達74%的少年，在離開管理局的輔導後3年，都沒有任何犯罪行為，根據奧勒岡州每次為期3年的最新再犯率調查，2013年再犯率創下新低，OYA的目標是要藉由收集和分析相關數據，來改善犯罪少年的未來，也讓少年管理法庭的專業人士，能對少年的關懷與監護，制定出更好的決策。

根據奧勒岡州每次為期3年的最新再犯率調查，2013年的再犯率創下新低，OYA的目標是要藉由收集和分析相關數據，來改善犯罪少年的未來，也讓少年管理法庭的專業人士，可以對少年的關懷與監護，制定出更好的決策。（圖片來源／OYA）

對少年罪犯的處置，要考量少年本身福利與其最佳利益，以診療重於刑罰為原則，給予更生機會，依照每個少年的情況，適當安排少年罪犯矯正措施，像是輔導感化與就學、就業訓練，輔導少年重返正常社會。

奧勒岡州的少年司法資訊系統JJIS，記錄著每位少年在當地的犯罪歷史記錄，並結合教育部、矯正署，以及該州36個市鎮的司法部門等機關的資料，包含性別、開始被追蹤的年齡、種族、犯罪種類等數據，藉由這套系統，預測分析專業的處置判決，協助少年罪犯緩刑和假釋等重要決策。

舉例來說，少年司法資訊系統可以協助管理局人員決定，該少年應該要留在管理局內輔導，還是在社區服務提供的住所接受安置輔導，以及治療輔導管理師也可以根據資料分析的結果，更了解每位少年適合的輔導課程、課程長度，另外，個案管理師也能安排正確的移送方式，像是緩刑或是假釋，讓少年回到社會時，更能夠適應生活。

資料分析除了可以幫助OYA內部人員制定決策，對配合的機構或是社區居民而言，預測分析也可以確保少年安置場所所需的數量，和正確的課程種類，不管是短期或是長期的政策，都能夠更有效率地調度和安排。

此外，OYA為了要了解少年潛在的再犯罪危機，OYA每年計算奧勒岡州少年再犯罪率，每年的計算期間從7月1日到隔年6月30日，OYA將計算再犯率所需的資料，整合到JJIS系統中，還加入來自矯正署資訊系統的文字資料，如此一來，在少年犯離開少年管理局後，管理局還是可以持續監控該名少年的狀況，直到成年為止。

OYA表示，少年再犯率可作為評估是否提升公共安全的參考依據，目前再犯率逐年下降，OYA掌握少年再犯罪相關資料，能更了解累犯的細節和定義，之後不斷修正評估和預測分析的規則。