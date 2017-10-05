有鑒於人工智慧（AI）發展愈來愈快可能超出人類能掌握的程度，Alphabet旗下的AI子公司DeepMind周三宣佈成立專責小組，將投入AI倫理研究及建立確保其正向發展。

這個名為DeepMind Ethics & Society（DMES）的小組兩名共同發起人Verity Herding 及Sean Leggassick指出，DeepMind創立前提是所有AI應用都應在人類控制之下，被用於有益社會的用途。這個小組的宗旨在了解AI可能帶來的影響，進而科技人士落實AI倫理，以及協助社會大眾將AI導引到正途上。

DMES小組將以公平、跨領域、講求實證及社會利益至上為員責，就以下主題進行研究，包括隱私、透明度、公平性問題；AI經濟面的影響；治理權責；AI風險管理；AI道德性及價值及其他方面的挑戰等。

DMES目前有8名專職員工，一年內將增至25名。同時還延攬外部AI研究權威擔任院士，並進行相關研究合作。小組希望在2018年初陸續公佈研究成果。

不過DeepMind之前，早就有特斯拉創辦人Elon Musk、英國天文物理學家霍金及微軟創辦人比爾蓋茲等人清楚闡釋了AI可能的風險。媒體如The Verge也質疑由於這個小組不但是DeepMind內部單位，且成員還要向DeepMind產品開發員工報告，則明年產出的報告會有多少公正性及透明度，則有待觀察。