剛落幕不久的世大運，臺灣選手的表現讓國人驚豔，而為期近2周的賽事過程中，也無傳出重大危安事件，能有如此成果展現，內政部警政署資訊室所開發的行動警用App M-Police，在背後占了非常重要的角色。

「內政部長葉俊榮稱讚世大運維安中心是個耳聰目明的指揮所！」內政部警政署資訊室主任蘇清偉表示，當美國外交安全局、德國聯邦刑事局到達警政署部署的指揮中心時，也都因警政署維安技術的進步程度感到相當驚艷，更表示，2018年要舉行的冬季奧運，其中使用維安技術可向警政署學習。而許多外國警政單位耳聞警政署推動行動警察的概念，也紛紛派人前往學習觀摩，例如印尼、馬來西亞、哈薩克及東歐等國家。

蘇清偉表示，世大運期間總指揮所架設了11個監控螢幕畫面，利用一線警員手持的M-Police行動載具，即時將現場影音傳回指揮所，「一旦有突發狀況，指揮官可以當場判定需要多少警力支援。」

雖然當時現場人潮眾多時，4G網路頻寬往往會被占用，導致連線緩慢。但蘇清偉表示，針對活動、維安需求，警政署也可以先前預備，先前就向電信業者申請預留頻寬，「優先給這些行動載具使用。」蘇清偉笑說，先前世大運的指揮現場，因無線頻寬有限，臺北市市長柯文哲的手機連線也不佳，「但是我們指揮中心的影像串流仍然都非常通順。」

此外，這個M-Police行動載具還可以架設於警車上運作，「選手從選手村到比賽會場的過程，維安單位都可以即時掌握現場狀況」，蘇清偉表示，除了M-Police外，警政署還搭配遍布全臺灣7萬支的監視器，即時監交通狀況，觀察世大運會場附近的交通流量是否正常，如發現異常狀況，指揮官也可下達命令，要求其他單位調派額外警力疏散交通。

根據不同活動、維安需求，這個指揮所可以架設在任意地方，讓科技維安擁有高度的部署彈性，「當天我就像是個電視導播，配合上級需求，即時調派一線執勤員警直播現場影像。」蘇清偉笑著說。

靠M-Police加速第一線員警執勤效率

警政署現在已經開始在全臺灣各地警務單位廣推M-Police使用，截至現今，全臺灣近7萬名警力，總共配發了超過1.6萬支的警用行動載具。

蘇清偉表示，最初想要推動M-Police的目的，「為了第一線員警有充分資訊可以解決問題」，例如，臨檢、盤查作業時，能夠確認該盤查對象的名字、車主身分等資訊。在過往沒有M-Police時，一線員警先使用無線電，呼叫後端勤務中心協助查詢，再回報給第一線員警。

他表示，這樣的作業缺點在於，後端勤務人員無法確認被盤查對象的樣貌，「有時查緝對象會假冒身分，讓第一線人員無法直接確認。」蘇清偉認為，如此作業流程給予第一線員警的資訊並不足夠，「希望透過行動警用載具，讓員警可以迅速掌握現場相關資訊。」

過往員警盤查工作耗時過久，引起許多民眾抱怨

第二個因素則是想要加速警員執勤效率。蘇清偉表示，以往進行盤查作業，從通報，到後端查詢完成進行回報，「大約需要20分鐘，作業時間過長因而產生民怨」，而利用行動警用載具M-Police，可讓第一線員警快速獲得該盤查對象的資訊。

當員警執行勤務時，基本所需配備包含手銬、配槍、警棍，而某些情況下還搭配防彈衣，「最基本的設備就重達7公斤」，蘇清偉表示，當初要找滿足警務需求的行動載具並不容易，由於一線員警時常在外執行警務、服勤，對於載具的設備要求品質相當高。而過去主流商用智慧型手機如黑莓機、Nokia並不耐用，「所以最初是利用客製化、工業級的載具安裝M-Police，符合一定防水防摔的標準。」

他笑說，雖然舊版本的M-Police載具雖然比較不易攜帶，但是功能已經相當完備，可用於查詢失竊車輛、贓車，或是利用身分證字號，檢視該員是否有前科。過去的工規載具除支援3G網路，也可以直接連回到後端資料庫，在離線使用狀況下，本地端也有部署小型資料庫，「儲存重大通緝犯資料。」

內政部警政署資訊室主任蘇清偉表示，科技維安之所以重要，就是利用即時資訊呈現，弭平溝通造成的資訊落差，「讓指揮架構變得非常扁平，達到去中心化的效果。」（攝影／洪政偉）

提供一線執勤員警輕量的行動警用載具

但是，資通訊技術的進步，警政署也開始構思導入使用商用手機，作為M-Police的載具。因此從2012年起，M-Police開始支援iOS及Andriod手機。蘇清偉表示，使用商規手機作為警用載具必須搭配額外保護殼，達到IPX6的保護等級。

「使用智慧型手機的優點在於容易上手」，第一線外勤員警總共有超過4萬名，過去使用工規載具，在教育訓練上較為困難。而蘇清偉表示，利用商用手機，搭配App操作的概念開發M-Police，「馬上能跟該員生活習慣進行連結，多數員警都能快速上手。」

由於M-Police這套系統，在後端必須還串接許多個人資料，才能讓一線員警迅速查詢，「但購買載具很簡單，只要有預算就可以，困難點是在後面」，蘇清偉比喻，想要有乾淨的水源，不是買水龍頭安裝在牆壁上就完成，還仰賴水利單位部署各類管線、自來水廠，「背後的資料基礎架構才是重點。」

不過，他笑著說：「串接資料的技術上較不困難，反而是溝通協調比較多困難」，他舉例，第一線員警執勤要有足夠的資料，才能順利執法，而行照、駕照資料是由交通部所管轄。 而戶政資料則是儲存在內政部戶政司。在警政署使用、介接這些不同單位的資料庫時，需要不斷溝通，說明M-Police的應用情境、使用方法，以及警察執勤相關的法規、管轄範圍，「在符合法規之下，讓該單位授權警政署可以介接使用這些資料」，蘇清偉表示，這些資料都必須經過法律授權才能合法使用。

靠人臉辨識功能，辨識走失人口作業從4小時縮短至30秒

而M-Police其中一個加速員警勤值工作效率的特色，就是臉部辨識功能。蘇清偉表示，目前警政署是導入NEC的人臉辨識解決方案，當員警開啟該App的相片辨識功能後，M-Police會自動介接後端的臉部辨識系統，「會利用現場員警拍攝的相片，產生一組特徵值。」蘇清偉表示，當現場員警完成拍照後，相片會回傳後端系統，進行辨識，比對該照片產生的特徵值是否與既有資料相同，若符合，即可判定該對象的身分。

根據戶政司統計，臺灣去年度約有2.5萬人的走失人口，其中老年人則占相當比例。蘇清偉表示，過去處理走失老人的案件，平均大概需要花上4小時的時間，「碰上獨居老人、跨轄區走失的狀況則需要花上更多時間。」

但是，現在利用M-Police可以介接戶政司儲存的身分證資料的個人照片，作為身分辨識的依據，「現在辨識該走失老人的面孔，只需要30秒就可以確認該員現在的居住地及身分等資訊」，藉此大幅縮短一線警務人員的勤務時間。

再者，M-Police亦有勤務派遣功能，當一線員警使用行動載具時，後端負責派遣工作的勤務中心都可即時定位。當民眾報案時，勤務中心馬上可以調派最近的員警進行處理，「根據我們統計，現在民眾報案到員警現場處理，已經可以縮短62秒的反應時間。」

靠VPN加密無線數據傳輸

然而，由於搭載M-Police的行動載具可以查詢各種隱私訊，在管理、使用上也必須格外謹慎。為了強化該App的資安強度，從應用程式一開始的設計，就必須注意各項細節。蘇清偉表示，當App開發新版本後，資訊單位也會進行滲透測試、安全漏洞檢測。同時，該裝置的作業系統版本也必須搭配廠商的發布步調，盡量更新至最新版本。

為了確保連線安全，此載具也只能透過內部網路連線。蘇清偉表示，警政署與中華電信合作，建立私有網路架構，「想在途中攔截這些數據相當困難」，他表示，相關設備都必須達到一定水準才有辦法竊聽，此外這些設備採購也有進行管制，並非一般人士就可以輕易購買。無論在3G或4G環境，M-Police的資料傳輸都是透過MDVPN（Mobile Data Virtual Private Network），而資料傳送中間由電信業者傳送至警政署後端系統的階段，資料封包也經過SSL加密。

為了避免手機遺失，導致該裝置遭不法人士使用，蘇清偉表示，每個M-Police載具中也有安裝獨立的Agent。

當載具遺失時，設備管理員可至連線至後端平臺將載具列為黑名單，遠端鎖定該裝置，或自動將載具程式資料刪除，「讓該手機變成無法使用的空機。」同時，利用定位功能也可以尋找該裝置遺失的位址。

載具使用嚴密管理，系統存取Log紀錄都留存

現階段亦有部分員警希望警政署可開放在私人裝置上安裝M-Police，「不過考量公、私環境混用相當危險，目前BYOD的使用情境上，我們還不敢放手。」蘇清偉表示，目前警政署採用專機專用的管理模式下，每支安裝M-Police的行動設備都會存放在警政單位專用儲物櫃，領機必須搭配專用證件。雖然是公用手機，但也採用帳號密碼進行權限控管，每個警員皆配發獨立帳號密碼使用，當該員輸入錯誤連續達3次，系統即會鎖定無法使用。此外，非經警政署授權的SIM卡，也無法使用M-Police載具。

蘇清偉表示，每位員警的存取行為都會留下Log紀錄，避免有部分員警濫權使用該裝置，「每個人都有專屬的使用紀錄」，警政署會不定期的稽核員警使用紀錄。他表示，過去也有發生公器私用的狀況，因此，警政署也訂出一套管理方案，如果出現無故查詢民眾個人資料等不當使用行為，亦有相關資訊安全管理規定可以進行懲處，「如調職、行政處罰，嚴重者也會移送法辦。」

假如某帳號大量查詢資料的話，警政署會調查，究竟該員是否現今有辦案需求，「後端系統可以設定過濾條件，當出現可疑使用狀況，系統會自動警示。」蘇清偉舉例，像是為何該員在非執勤時間仍然持續使用M-Police，或是該員的勤務並不需要大量查詢資料，為何會出現不符其業務的使用行為，「系統會列出可疑清單，我們也會要求該員警的直屬主管進行了解。」

導入私雲技術，改善基礎架構資源使用效率

目前臺灣全部警力員額約有7萬人，而第一線外勤員警大約4萬人。蘇清偉表示，光是去年使用M-Police查詢資料的次數就超過1億次。而警政署的IT架構在2012年始開始導入了私有雲技術，將原本186臺實體伺服器主機虛擬化，使基礎架構規模縮減至13臺雲端運算平臺主機內，原實體伺服器主機可撥予其他單位使用，藉此節省應用成本。

因應這樣彈性擴充的需求，「M-Police很適合使用私雲端技術」，蘇清偉表示，現今M-Police都已經部署在私有雲環境中運作，如果M-Police查詢時間開始變得緩慢，後端的系統管理員也可以加開VM，以應付成長的流量。

用M-Police打造去中間化、扁平化的指揮架構

現今警務人員大量使用M-Police下，也讓一線人員的執勤內容有了相當變化。蘇清偉表示，過去的維安工作都必須彙整一線人員的無線電、電話回報資訊，再進行指揮。但是，一線員警的可以回報的訊息有限，無法一次處理過多訊息外，當一線人員完成通報作業後，訊息還會通過一長串指揮鏈後，才上達總指揮官，「這樣的冗長作業，除了溝通不易外，也容易因為時間過長而產生資訊落差。」

而現在透過直接影像直播，指揮官可以下達更正確的命令，蘇清偉認為，「科技維安之所以重要，就是利用即時資訊呈現，弭平以前溝通造成的資訊落差」，藉此可以讓指揮架構變得非常扁平，達到去中心化的效果。

現階段，除了商用手機載具外，早期的工規載具仍然同步進行服役，也因此，資訊單位除了必須支援iOS、Android環境外，還得繼續支援Windows CE作業系統。

蘇清偉表示，考量繼續維護舊環境、應用程式不符合成本效益，現在他也積極向上爭取預算，「希望在2018年底讓工規載具走入歷史，以商用載具為主。」

新版M-Police三大特色

特色1 影音直播功能 利用M-Police，一線執勤員警可透過手機進行畫面直播，指揮中心也能夠直接指揮該員警，改變其拍攝角度。畫面上還會顯示網路流量、每秒巾貞數以及該員所在的經度、緯度。世大運的維安中心就利用M-Police進行現場轉播，並且搭配部署全臺灣各處的7萬支監視器，讓現場維安指揮官可以即時掌握現場各處的動向。（圖片來源／警政署）

特色2 內建常見勤務SOP 由於警察業務繁雜，為了避免員警對特定業務不熟悉而與民眾產生糾紛，M-Police中也內建常見業務的SOP，讓一線員警作為執勤的工作參考。例如，執行交通警務的員警，如果臨時必須取締違規攤販、受理遺失物報案，該裝置中也提供SOP作為執勤參考。（圖片來源／警政署）