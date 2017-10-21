網頁安全閘道設備採購大特輯
想要防護千人規模企業的上網安全，現在面臨的挑戰，更在於如何透視加密流量，兼顧完整防護與確保傳輸效能，而這些也是高階網頁安全閘道設備現今強調的特點，但產品價格也相對較高昂，動輒超過300萬元，而我們這次挑選的5款設備，也反映這些現象
【網頁安全閘道設備採購指南】不只保護加密流量傳輸，也要跨足解讀使用者上網行為
在提供企業上網防護之餘，現在，網頁安全閘道設備也同時肩負防止機敏資料外洩、收集進階威脅情資的重任，甚至從使用者上網的行為中，也要能夠找出潛在的攻擊事件
文 /|2017-10-21
【網頁安全閘道設備：Citrix NetScaler MPX 14020 SWG】融合使用者行為分析，並具有超大規模流量承載能力
針對個別使用者，能將其上網的相關記錄進一步歸納，列出可能處於較高風險的用戶，以便管理者優先調查
文 /|2017-10-07
【網頁安全閘道設備：Forcepoint V10000 G4】不只找出現有的上網威脅，還能預測未來情勢
透過獨家引擎分析進階威脅，並提供網路安全態勢資訊，管理者能快速判讀，及早預防可能會面臨的攻擊
文 /|2017-10-08
【網頁安全閘道設備：McAfee WG-5500-D】配置足以防護多達2萬人上網安全的高規格硬體
針對管理政策，提供詳細的設定功能，管理者能進一步掌握其監控措施，調整其中執行的方式
文 /|2017-10-10
【網頁安全閘道設備：Symantec ASG S400-20】可搭配多種防毒引擎和沙箱，並能將防線延伸到端點防毒
針對進階威脅，內建多重防護機制，並依據風險指標，快速歸納企業上網的安全程度
文 /|2017-10-14
【網頁安全閘道設備：利基InstantCheck 8000】偏重使用者上網行為側錄的防護管理，有利於還原事件發生的情形
結合3種網址黑名單情資，並針對常見的上網應用，結合內容側錄機制，提供事件調查的線索
文 /|2017-10-15
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