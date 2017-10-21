網頁安全閘道設備採購大特輯

想要防護千人規模企業的上網安全，現在面臨的挑戰，更在於如何透視加密流量，兼顧完整防護與確保傳輸效能，而這些也是高階網頁安全閘道設備現今強調的特點，但產品價格也相對較高昂，動輒超過300萬元，而我們這次挑選的5款設備，也反映這些現象