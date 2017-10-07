以應用程式虛擬化和VDI聞名的Citrix，最近擴增旗下NetScaler產品線，推出網頁安全閘道Secure Web Gateway（SWG），主打簡單易用，軟體功能沒有使用者授權人數限制，且設備解密SSL的性能相當好。而對於威脅識別的部分，則能針對使用者上網行為進行初步彙整，進而讓管理者可快速掌握異常的事件。

在NetScaler SWG中，目前擁有虛擬設備VPX，以及實體版本MPX等兩種產品線，前者最大SSL吞吐量為5.7Gbps，而MPX設備則是從7Gbps起跳，而這些設備的管理都要搭配額外建置的系統，稱為NetScaler Management and Analytics System（MAS），以便分析網頁安全閘道的執行情形。

而我們這次取得的NetScaler SWG機型，是MPX入門機種MPX 14020 SWG，從硬體規格看看，它擁有2個6核心處理器及多達64GB記憶體，僅次於McAfee WG-5500-D的配置。但MPX 14020 SWG的吞吐量多達7Gbps，是這次測試的產品最高者，若是企業未來覺得效能不敷使用時，這款設備的吞吐量還能原機升級至13Gbps。

再以所配備的網路介面而論，MPX 14020 SWG一口氣就內建16個10GbE的光纖介面網路埠，相當霸氣！而我們這次測試的其他款產品卻只有4到6個。不過，有別於許多同類型產品可透過加裝模組的方式，MPX 14000 SWG系列１並未提供擴充網路介面，購買時，就必須決定所需的網路埠種類與數量。

此外，在機種的規畫上，除了10GbE介面，MPX 14000 SWG系列還有額外配備40GbE的款式可選，在同類型設備中目前也算是較為少見。

根據原廠提供的售價，同時包含了3年需額外訂閱的網址資料庫更新服務，MPX 14020 SWG為580萬元（未稅），單價是5款產品最高者。但若是以SSL每秒交易次數（TPS）效能來看，其最大為25,000次，以每個使用者每秒會產生8至10次交易估算，MPX 14020 SWG大約能適用於2,500人的環境，在上述前提下，含設備的費用，每個使用者前3年的平均成本是2,320元，相較之下，這類似於這次受測的Forcepoint V10000 G4，以及McAfee WG-5500-D——每個使用者第1年的軟體授權，加上硬體的成本，各為2,775元和2,300元，因此彼此可說是所差無幾，但MPX 14020 SWG包含額外2年的軟體授權。

在前面板中，Citrix NetScaler MPX 14020 SWG提供了多達16個SFP+埠，能因應大量10GbE網路連線運用。此外，管理設備的存取方式上，則是有液晶螢幕，以及RS232和RJ-45埠等。

完整揭露加密流量資訊，突顯企業網路安全狀態手法更多元

由於MAS整合多項產品的網路資訊，管理者若想檢視MPX 14020 SWG的狀態，就要點選應用程式選單，從Outbound Traffic Dashboard來檢視。

在這個頁面，內容大致可歸納為3個區塊，分別是上方的指標、下方矩形樹狀圖，以及右側的各項統計排行。上方的指標主要以數字呈現，包含總共處理的資料量，還有已執行交握次數統計等，而針對SSL加密流量檢查的部分，則顯示了總檢查量、未檢查數量，以及已重新導向的SSL連線次數等資訊。

針對通過MPX 14020 SWG的流量，MAS則是以方形大小表示資料傳輸量，以我們的測試環境為例，最多的比例是瀏覽gohappy.com.tw網站，其次是連至Mozilla基金會下載Firefox的流量。

這些方塊另外透過不同深淺的藍色，表示其連線頻繁程度。此外，這裡也將這些網域進行分類，以我們測試的環境來說，這套分析系統也呈現了目前最多人瀏覽的網頁型態，例如，線上交易網站與搜尋引擎。

在儀表板的右側，MAS則是列出上網流量的有關的統計排行，像是連線的網路埠資訊，或是HTTPS流量占有比例，以及使用者的電腦執行的作業系統類型的長條圖，藉此提供更多的資訊，讓管理者檢查企業上網安全時，能藉此制訂安全防護的相關政策。

針對上網行為異常的使用者，管理者可進一步調閱上網記錄

在MAS平臺中，不只能解析流量的型態，Citrix另外針對上網使用者，提供相關分析資訊，當管理員發現MPX 14020 SWG處理的流量異常時，也能從找出可能有問題的用戶或是電腦下手，算是新版NetScaler產品主打的功能。

當然，能完全呈現相關分析，前提是須設定目錄服務，這裡支援AD、LDAP與RADIUS等身分驗證系統。

透過MAS的使用者行為分析機制，管理員也能以用戶的上網蹤跡，來執行進一步調查。以我們測試的環境來說，就可看到使用者在最近1個小時內，經由MPX 14020 SWG連線到含有惡意軟體的網站。

在這裡的頁面裡，我們可以看到在這段時間之內，企業整體的上網行為，包含列出了各種已經識別的網站類型，發生連線的時間分布。其中排在最上方的，是具有較高風險的類型，像是惡意軟體、垃圾郵件、非法網站等。

同樣在右側的畫面，MAS也列出最具風險的使用者排行，值得一提的是，這裡同時將每個用戶上網的網站危險程度，以及已使用的總流量，納入評估的項目，並做出排行，管理員就能依據這裡的排行榜，優先檢視這些狀態疑似異常的使用者，察看上網的詳細記錄。

Citrix NetScaler MPX 14020 SWG 特色總覽

透過Citrix提供的管理與分析平臺MAS，系統管理者可快速檢視企業內部流量使用情形，並且找出大量占用頻寬的使用者，則能夠進一步加以調查，是否遭受攻擊。

以矩形樹狀圖呈現流量運用比例 在MAS的儀表板上，透過不同顏色深淺與大小的藍色正方形，顯示企業運用NetScaler SWG處理的各種流量比例，並且以長條圖、圓餅圖，以及走勢圖等方式，呈現相關資訊。

提供進階過濾政策設定 一般上網政策是依據網址做為條件，而NetScaler SWG讓管理者可運用語法來同時指定多項條件，以圖中語法為例，可允許特定電腦執行任何搜尋引擎，不受限制。

能夠調查使用者的上網蹤跡 管理平臺中能依據多種網址類型，列出所有使用者經由NetScaler SWG連至網際網路的情形。針對流量占用較多的用戶，管理者可從右上角的排行榜，點選單一使用者的上網記錄。

產品資訊

Citrix NetScaler MPX 14020 SWG

●原廠：Citrix(02)8758-2931

●建議售價：含3年威脅情資服務授權為580萬元（未稅）

●硬體規格：2個6核心處理器、64GB記憶體

●網路介面：16個SFP+埠

●系統總吞吐量：7Gbps

●使用者人數承載上限：2,500人

●硬體保固：3年

●選購功能：威脅情資更新服務

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】