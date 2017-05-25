自駕車 豐田汽車

日本汽車龍頭豐田汽車聯手Nvidia打造自駕車

Nvidia日前在GTC 2017技術大會宣布，將與日本豐田汽車攜手合作開發自動駕駛汽車。豐田將開始在自家車款內使用Nvidia的自動駕駛車載電腦Drive PX，來打造自駕車，加速在機器學習模型訓練及AI應用開發，以縮短自駕車商用時程。日本豐田研究院（TRI）今年3月才剛展示了首輛自動駕駛車的研發成果，在一輛Lexus LS 600hL汽車內，搭載了自行開發的第2代先進安全自動駕駛系統，車上除了裝設了多組雷達、相機感測器外，另外在車頂還配備了一組雷射雷達，以建立周圍環境行駛視圖，而且不須依賴高精密地圖，就能自動在道路上正常行駛。（詳全文）

智慧警察 機器人

打擊犯罪，杜拜機器人警察正式上任！

杜拜政府日前宣布該市的首批量產的機器人警察已正式上任，未來將率先被安置在遊客聚集的景點與購物中心，以用於維護當地治安工作。這臺警用機器人具備人類的外型，可以阿拉伯文及英文溝通，高約5呎6吋，胸前配備觸控螢幕，以方便民眾與機器人警察互動，例如支付罰單、檢舉犯罪事件。杜拜警方智慧服務總幹事Brigadier Khaled Al Razooqi指出，機器人警察將可全天候地在公共場所提供服務，不會請病假或產假。機器人警察還內建了攝影機功能，可將所拍攝的影片即時串流到警察指揮中心以預防犯罪。杜拜除了正努力讓機器人警察具備人臉辨識能力外，也會新增對俄文、中文、法文與西班牙文的支援。（詳全文）

微軟 智慧工廠

微軟推出Azure IoT Edge，開始將機器學習、AI能力帶進前端IoT裝置

微軟在今年Build開發者大會上，不像往年只聚焦在推出雲端運算IoT新服務，更開始積極往邊緣運算（Edge Computing）靠攏，甚至還推出了全新Azure IoT Edge服務，開始將機器學習、進階分析及AI服務，帶向更靠近資料源的前端IoT裝置上，以減少資料傳輸雲端往返的延遲時間，而不用事事靠雲端。除了前不久已提供的Azure 串流分析工具外，這次Azure IoT Edge服務還新增了包括Azure機器學習、微軟AI認知服務及其他相關Azure功能等，不過目前這項服務還只是預覽版。（詳全文）

Google Cloud IoT

搶攻雲端IoT，Google發表物聯網裝置代管服務Cloud IoT Core

不讓微軟Azure、亞馬遜AWS專美於前，Google最近也發表全新的IoT裝置代管服務Cloud IoT Core，可協助企業連結及管理物聯網裝置，以及接納物聯網裝置所傳送的數據。Cloud IoT Core能將蒐集的物聯網數據送至Cloud Pub/Sub進行進一步的分析，或是透過Google BigQuery作數據分析，也能輔以Google雲端機器學習引擎建立預測模型。Cloud IoT Core也支援MQTT協定，也能提供裝置韌體更新，除了相容於採用Android Things平臺的物聯網裝置之外，也支援其他製造商所開發的硬體。目前Cloud IoT Core仍屬封閉測試階段，尚未宣布收費方式。（詳全文）

機器人 智慧保全

新加坡新創OTSAW發表保全機器人，可地面及空中巡邏

新加坡一家新創OTSAW最近在亞洲電信展（CommunicAsia）上公開新款地空兩用保全機器人O-R3，瞄準流動率高的保全行業。O-R3外形如同一輛小型汽車，可自動駕駛在園區等特定區域內巡邏，透過2D雷射及3D掃描功能、超音波、溫感攝影機、高解析度攝影機，可辨識車牌、人員的臉部，蒐集溫感資料，搭配無人機進行空中監察工作。該公司預計以租賃方式提供服務，每臺月費1萬美元（約臺幣30萬元）起。（詳全文）

智慧汽車 Google

Google擴大車聯網市場，Audi與Volvo下世代車款將採用Android Auto

Google近來不只積極開發自駕車，也持續搶攻車聯網，最近還宣布與Audi及Volvo的合作，將在下世代車款搭載智慧車載系統Android Auto，讓車主在車內就能搜尋Google Maps尋找附近餐廳，收聽Spotify或美國公共廣播，並聲控Google Assistant虛擬助理查詢天氣或開、關車內空調及車窗。Volvo表示兩年內將推出搭載Android Auto的車款。Audi也將用於新款Audi Q8 Sport休旅車。截至目前為止，Android Auto已有超過50家車廠支援，將搭載於新車款，另一家以Apple主導的智慧車載系統CarPlay，目前也同樣有49家汽車業者支援。（詳全文）

IoT網路 AT&T

美電信巨頭AT&T推出國家級IoT商用網路上線，以服務工業物聯網

繼Verizon之後，美國電信巨頭AT&T日前也宣布推出一個國家級的IoT網路，利用了新一代低功耗蜂巢式窄頻無線網路技術LTE-M，布建一個通訊範圍可覆蓋全美的IoT網路，未來也將鎖定服務工業IoT市場。去年AT&T先在舊金山布建了第一個IoT網路節點，至今IoT網路已遍布全美，AT＆T接下來還計畫擴大部署，年底前將在墨西哥展開LTE-M網路布建。AT&T也推出了新的LTE-M網路收費套餐，將以IoT裝置數量計價，單個IoT裝置連網每月1.50美元起。（詳全文）

智慧家庭 語音助理Alexa

Amazon Alexa將新增通知功能，能回報線上購物、天氣資訊

亞馬遜日前宣布將於Alexa語音服務（AVS）及技能套件（ASK）中新增通知能力，可以讓Alexa主動提供第三方應用的資訊，例如通知使用者Amazon的購物服務或AccuWeather的天氣資訊等。AVS是專為具備麥克風及喇叭的硬體裝置所設計的Alexa語音服務，目前僅於英國及德國市場供應，而ASK的足跡則遍布全球，讓各家業者或開發人員打造基於Alexa的第三方應用，像是星巴克、AccuWeather等。整理⊙余至浩（詳全文）

圖片來源／ 豐田汽車、Nvidia、 OTSAW、Amazon、杜拜政府

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資料來源：iThome整理，2017年5月