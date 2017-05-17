Google於本周發表了全新的IoT裝置代管服務Cloud IoT Core，可協助企業連結及管理物聯網裝置，以及接納物聯網裝置所傳送的數據。

在此同時，Google已整合旗下的雲端服務以支援一條龍式的物聯網服務(下，來源：Google)，當透過Cloud IoT Core取得物聯網數據時，可以將數據出版至Cloud Pub/Sub以進行下游分析，或是利用Google BigQuery進行數據分析，亦可佐以雲端機器學習引擎Cloud Machine Learning Engine，再透過Google Data Studio取得視覺化的物聯網數據報告。

其中，Cloud Pub/Sub為一即時傳訊服務，允許客戶在不同的應用之間傳遞資訊，每秒可傳送100萬筆以上的訊息。

Google表示，利用Cloud IoT Core與Cloud Pub/Sub將能把分散在全球各地的裝置數據整合到單一的系統上，再使用各式的Google雲端分析服務，藉以改善企業的經營效率，加速問題的判斷，以及建立最佳化的企業運作模式。

Cloud IoT Core支援MQTT協定，這是一個輕量的訊息傳輸協定，也是IoT產業的標準協定，企業只需在既有的IoT裝置韌體上進行微幅變更，而且它與裝置間的傳訊是雙向的，因此也能藉由Cloud IoT Core更新裝置韌體，它除了相容於採用Android Things平台的物聯網裝置之外，也支援其他製造商所開發的硬體。

Cloud IoT Core的兩大主要元件為裝置管理員及協定橋梁，前者可識別每個裝置、維護裝置的邏輯配置，還可從遠端控制裝置，後者則可提供所有裝置連結的負載平衡，並將裝置數據傳送到Cloud Pub/Sub。

目前Cloud IoT Core仍屬封閉測試階段，受邀的客戶皆可免費使用，只需支付Cloud Pub/Sub、Dataflow、BigQuery或其他Google雲端服務的費用，Google預計在Cloud IoT Core邁入公開測試時宣布收費方式。