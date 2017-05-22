積極推動機器人與自動駕駛車產業的新加坡又有新力作，當地新創業者OTSAW將在週二開跑的亞洲電信展CommunicAsia公開新款地空兩用保全機器人，瞄準流動率高的保全行業。

OTSAW推出的地空兩用保全機器人O-R3是針對大面積的戶外空間保全監控需求所設計，配備雷射2D與3D掃描、超音波感應、溫感攝影機、高解析度攝影機、LiDar光學雷達等感測器，可進行面部辨識、車牌辨識、立體攝影、溫感成像等分析，能同步進行大量資料的分析，以供保全任務與自駕導航所需，例如在面積廣大的工廠、園區的管制區域，利用人臉辨識技術尋找未被授權進入該區的人員。

外型類似一輛迷你汽車的O-R3高度150公分、重量僅80公斤，車頂配備一部無人駕駛飛行機，可進行空中監察任務，搭配本機的360度監控，達到地空配合監控，以及克服特殊地形監控需求的問題。(來源：OTSAW)

保全機器人並非全新產物，美國Knightscope的K5已經在許多大型購物中心受到採用，OTSAW的O-R3則在新加坡政府大力鼓勵業者發展機器人技術取代技術性人力的政策下應運而生，打算協助員工流動率偏高與人力資源短缺的保全業解決人力問題。該公司尤其看好新加坡、香港、日本等地都會區的可能需求。

不過該產品的價格在政府未補助下，恐怕很難真的完全取代人力。該公司預計以租賃方式提供服務，月費1萬美元(約合新台幣30萬元)起，相較於保全人力薪資來說，儘管在薪資水準較高的日本與新加坡，仍顯偏高。不過在新加坡，政府推廣採用機器人的預算已經達到4.5億新幣(約合新台幣97億元)，對民間採用機器人應有助益。