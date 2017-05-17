Amazon周二（5/16）宣布，即將於Alexa語音服務（Alexa Voice Service，AVS）及技能套件（Alexa Skills Kit，ASK）中新增通知能力，以讓各種Alexa裝置及第三方應用支援通知功能。

AVS是專為具備麥克風及喇叭的硬體裝置所設計的Alexa語音服務，目前僅於英國及德國市場供應，而ASK的足跡則遍布全球，讓各家業者或開發人員打造基於Alexa的第三方應用，像是星巴克、AccuWeather或The Washington Post等，迄今已累積了1.2萬種的第三方應用。

Amazon的目的是要讓Alexa可以更主動的遞送資訊，包括Amazon的站上購物服務、AccuWeather與The Washington Post都將成為首波採用通知功能的Alexa應用。

在通知功能上線後，使用者必須主動啟用各個應用的通知功能，一旦這些應用更新了，Alexa裝置就會發出聲音，Amazon Echo、Echo Dot或Echo Show上的綠燈也會閃爍。當使用者切換至「勿擾」（Do Not Disturb）模式時，即可暫時關閉裝置的通知功能。